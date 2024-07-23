📣Подкаст про управленку. Спецификация

Салют, бизнес-сообщество 🚀Не буду растекашиваться мыслию по древу 😃
Спецификация: от мутиологии до планирования. Слушайте подкаст (👈тык)
Добавляйте пост в Избранное⭐ и подписывайтесь на автора-эксперта🚀В телеге само-собой подписаться надо. Где вы еще найдете подкасты про управленку и встретите такой баритон😎
Пропал на недельку, заметили? Все, кто скучали — ставьте лайк 🧡
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈
Комментарии1
Куда пропадали, Владислав?