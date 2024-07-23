📣Подкаст про управленку. Спецификация

Продолжаем строительство эффективной системы управленческого учета на предприятии. Сегодня забиваем очередную сваю для прочного фундамент нашей системы. В подкасте разбираем Спецификацию. Слушайте и узнаете, что такое мутиология!

Салют, бизнес-сообщество 🚀Не буду растекашиваться мыслию по древу 😃

Спецификация: от мутиологии до планирования. Слушайте подкаст (👈тык)

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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈