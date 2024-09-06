🍿Пятничный мозгонапрягатель

Найдите 25 отечественных фильмов⏬
❗За пределами трех управленческих отчетов (👈тык)
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.
❗За пределами трех управленческих отчетов (👈тык)
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии39
Какое классное сегодня задание!
Да, про фильмы. Был похожий, но этот с перламутровыми пуговицами😄Спойлернул уже😉
К сожалению, ничего, вынужденно ходила на Лунтика, теперь знаю, как выглядит его мама😂
Хочу посмотреть из того, что уже вышло: Мадам Клико, Ворон, Чужой: Ромул.
Из того, что скоро выйдет: Джокер: Безумие на двоих, Babygirl.
А вы, что смотрели интересного? Или собираетесь посмотреть?
Аналогично😉 Дюну вторую еще не смотрел🙈
Что-то мне подсказывает, что это будет а-ля новый Гладиатор😏
В декабре🦁надеюсь, что не подведет🚀
Говорят, что совсем не клюква, а очень тонкая драма.
Вот в этот момент я покидаю чат😄
Ну ладно вам, Хоакин Феникс классный
Тут согласен😉Надо будет посмотреть. Первый Джокер мощный получился.
Я после просмотра был в таком же состоянии, как после прохождения The Last of Us🚀Естественно, первой части😏
Первая часть бомбическая, у меня она только на ps3, но тоже норм было играть
С третьего раза только зашла. Надо было втянуться🎮
Ну, не ведьмак, конечно, но в целом годнота
Туда и статУя с конём подходит
Она много куда подходит
Супер! Спасибо)))
Дерзайте😉
Сходу нашла 10. Теперь затык😆
14,
Кстати, вчера по Золотой коллекции шел один))
Больше 50%✅Нормас😉
19.
какие-то я понимаю, что не смотрела
Будет повод посмотреть😉