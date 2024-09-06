Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🍿Пятничный мозгонапрягатель

Кинематографический напряг. Погнали.
🍿Пятничный мозгонапрягатель

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Выполнили задание - посоветовали фильм🍿Действуем по такому плану😉

❗За пределами трех управленческих отчетов (👈тык)

Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.

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