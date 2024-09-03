🚀Управленческий учет. За пределами трех отчетов

ДДС, ОПиУ и Баланс — это конечно круто! Но вы пробовали с их помощью осуществлять оперативное, ежедневное управление? Для того, чтобы ежедневно держать руку на пульсе финансовой пульсации, на предприятии составляют много разных табличек. И порой, чтобы превратить эти таблички в управленческий инструмент, нужен взгляд со стороны. Взглянем?

Недавно встретился вот с такой табличкой

Номенклатуру изменил. Очень захотелось углеводов🍰😄

После ознакомления с таблицей у меня состоялся вот такой диалог с собственником предприятия:

Я: Что вы видите из этой таблицы? Соб: Прошлый месяц, текущий и данные за сегодняшний день. Я: Это то, что вы хотите видеть? Соб: Не совсем… Я: А что вы хотите видеть? Соб: Куда мы идем. Я: А что для вас ориентир в движении? Соб: Прошлый месяц.

Такие диалоги я называю подумать об меня. У людей есть ответы на интересующие их вопросы. Остается их только вытащить наводящими вопросами. Получив информацию, мы начали процесс превращения отчета в управленческий инструмент.

Для начала навели красоту и добавили даты (они точно пригодятся). По выходным заказы не принимаются, поэтому нам нужны рабочие дни, посчитать которые нам поможет формула =ЧИСТРАБДНИ. МЕЖД(…). По ячейкам сами посмотрите, что где используется для вычисления😏

С красивой таблицей и работать приятнее, согласны?

Ну а дальше ловкость рук и никакого мошенничества. Добавили пару столбцов и на выходе получили управленческий инструмент, который закрывает вопрос с ориентиром для собственника предприятия. Прежде чем ориентироваться на прошлый месяц, проверьте данные на сезонность (в конце статьи будет ссылка на тему).

Без =если ошибка(…) практически не пишу формулы😄

Видно, что на 23 августа предприятие остается по заказам от прошлого месяца на пять и десять дней по соответствующей продукции. Сможет ли предприятие приблизиться к показателям прошлого месяца? Давайте узнаем. Доработаем немного наш управленческий инструмент.

Добавили ориентир до конца месяца и предложения по активности.

Отчет или управленческий инструмент не сделают за вас вашу работу.

Для руководителя работа заключается в анализе данных и выработке управленческого воздействия (список задач неполный). Быстрый доступ к актуальной информации поможет вам с этим. Актуальной информация должна быть для лица, принимающего решения. В данном случае доработка отчета полностью удовлетворила собственника. Глядя на цифры, он понимает куда надавить и кого взбодрить😏

А чтобы еще больше накалить управленческий нерв, мы добавили процент выполнения плана

Автора статьи нужно поддержать лайками🧡, добавлением статьи в избранное✨ и подпиской✅ Донаты приветствуются😉

Если наберем 18🧡, то выложу файлик в комменты🗨 Планирование и сезонность (👈тык)

Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.