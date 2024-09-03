🚀Управленческий учет. За пределами трех отчетов

Недавно встретился вот с такой табличкой
После ознакомления с таблицей у меня состоялся вот такой диалог с собственником предприятия:
Я: Что вы видите из этой таблицы?
Соб: Прошлый месяц, текущий и данные за сегодняшний день.
Я: Это то, что вы хотите видеть?
Соб: Не совсем…
Я: А что вы хотите видеть?
Соб: Куда мы идем.
Я: А что для вас ориентир в движении?
Соб: Прошлый месяц.
Такие диалоги я называю подумать об меня. У людей есть ответы на интересующие их вопросы. Остается их только вытащить наводящими вопросами. Получив информацию, мы начали процесс превращения отчета в управленческий инструмент.
Для начала навели красоту и добавили даты (они точно пригодятся). По выходным заказы не принимаются, поэтому нам нужны рабочие дни, посчитать которые нам поможет формула =ЧИСТРАБДНИ. МЕЖД(…). По ячейкам сами посмотрите, что где используется для вычисления😏
Ну а дальше ловкость рук и никакого мошенничества. Добавили пару столбцов и на выходе получили управленческий инструмент, который закрывает вопрос с ориентиром для собственника предприятия. Прежде чем ориентироваться на прошлый месяц, проверьте данные на сезонность (в конце статьи будет ссылка на тему).
Видно, что на 23 августа предприятие остается по заказам от прошлого месяца на пять и десять дней по соответствующей продукции. Сможет ли предприятие приблизиться к показателям прошлого месяца? Давайте узнаем. Доработаем немного наш управленческий инструмент.
Отчет или управленческий инструмент не сделают за вас вашу работу.
Для руководителя работа заключается в анализе данных и выработке управленческого воздействия (список задач неполный). Быстрый доступ к актуальной информации поможет вам с этим. Актуальной информация должна быть для лица, принимающего решения. В данном случае доработка отчета полностью удовлетворила собственника. Глядя на цифры, он понимает куда надавить и кого взбодрить😏
А чтобы еще больше накалить управленческий нерв, мы добавили процент выполнения плана
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Если наберем 18🧡, то выложу файлик в комменты🗨
Планирование и сезонность (👈тык)
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.
Комментарии3
Вот как-то так😉Четкая дата😄
С годовщиной!
Незаметно пролетело время😉Двигаемся дальше🚀