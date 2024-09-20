Новое резюме Консультации
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель

А не посчитать ли нам, уважаемые бухгалтеры? Поехали!
🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀Давайте-ка пораскинем мозгами и решим вот такой пример⏬️

💯Это пригодится

Консолидация в Excel (👈тык)

Антикризисная шпаргалка для бизнеса (👈тык)

Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия

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