🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀Давайте-ка пораскинем мозгами и решим вот такой пример⏬️
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия
Салют, бизнес-сообщество🚀Давайте-ка пораскинем мозгами и решим вот такой пример⏬️
Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Ведение переговоров с действующими клиентами компании; Назначение и проведение встреч (скайп, телеф...
Комментарии3
Занимательно... Главное понять что именно нужно смотреть)
Я долго думал))
неееее. отрекаюсь...