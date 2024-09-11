✅Excel для бухгалтера

Как известно, с помощью синей изоленты можно починить практически все. В Excel изолентой можно считать функции ВПР и СУММЕСЛИ. Однако, что делать, если они только усложняют задачу? Давайте разбираться на примере.

Перед нами стоит простая задача - посчитать выручку по номенклатуре.

Список уходит далеко за пределы 23 строк…

Используем функцию =СУММЕСЛИ. Это первый вариант, который сразу может прийти на ум. Однако, знаем ли мы сколько видов номенклатуры в списке? Вопрос🤔Можно найти повторяющиеся значения, но с ними тоже надо будет что-то делать. Задача усложняется.

Следующий вариант, которым можно воспользоваться - это ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Накинем фильтр на таблицу и будем суммировать, выбирая по одной номенклатуре из списка. Каждую позиция надо будет скопировать в отдельную табличку и вставить туда сумму. Ручками❗ Вариант рабочий. Будем ли мы так делать?

Крутой котейка этого не одобрит. Мы же не собираемся расстраивать котика😼

Как же быть? Как быстро получить нужные данные? Нам на помощь придет Консолидация. Это встроенный инструмент работы с данными.

Кроме функции суммирования можно выбрать, например, максимальное или минимальное значение, среднее. В ссылке указываете диапазон данных. Галочки в Использовать в качестве имен будут не лишними😉Нажимаете Ок. Ну всё, делов на пять секунд. С этим инструментом не надо думать сколько вариантов данных, с которыми надо произвести манипуляции.

Сбор данных с разных листов? Для консолидации - это не проблема. Ну это вы уже сами попробуйте😎

❗Коллеги, подкидывайте интересные задания для Excel➡Будем разбирать. А также ставтье лайк🧡и подписывайтесь на меня✅

💯Это пригодится Новые возможности Excel (👈тык) Управленка. За пределами трех отчетов (👈тык)

Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.

Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.