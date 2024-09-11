✅Excel для бухгалтера

Перед нами стоит простая задача - посчитать выручку по номенклатуре.
Используем функцию =СУММЕСЛИ. Это первый вариант, который сразу может прийти на ум. Однако, знаем ли мы сколько видов номенклатуры в списке? Вопрос🤔Можно найти повторяющиеся значения, но с ними тоже надо будет что-то делать. Задача усложняется.
Следующий вариант, которым можно воспользоваться - это ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Накинем фильтр на таблицу и будем суммировать, выбирая по одной номенклатуре из списка. Каждую позиция надо будет скопировать в отдельную табличку и вставить туда сумму. Ручками❗ Вариант рабочий. Будем ли мы так делать?
Как же быть? Как быстро получить нужные данные? Нам на помощь придет Консолидация. Это встроенный инструмент работы с данными.
Кроме функции суммирования можно выбрать, например, максимальное или минимальное значение, среднее. В ссылке указываете диапазон данных. Галочки в Использовать в качестве имен будут не лишними😉Нажимаете Ок. Ну всё, делов на пять секунд. С этим инструментом не надо думать сколько вариантов данных, с которыми надо произвести манипуляции.
Сбор данных с разных листов? Для консолидации - это не проблема. Ну это вы уже сами попробуйте😎
❗Коллеги, подкидывайте интересные задания для Excel➡Будем разбирать.
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Владислав Савушкин I Бизнес-консультант.
Системные улучшения для стабильного роста вашего предприятия.
Комментарии9
Владислав, не пора поменять ексель на серифицированный отечественный продукт?
Например?😏
офисный пакет от «МойОфис», например
Excel на данный момент самый удобный и функциональный. Естественно, это мое мнение😉
не читал, но осуждаю?) мне интересно было бы ваше мнение по бесплатным пакетам электонных таблиц
Почитал, не зашло) Мне даже гугл не заходит🤯Если в общем и целом, то функционал +- одинаковый. Большинство задач любой табличный инструмент закроет. Если обстоятельства сложатся так, что Excel - всё, то настанет звездный час МойОфис😄А пока Excel - и точка!😁
Что может быть проще? Возьмите ексель, назовите его как-нить на русский лад.... "ёксель-моксель" (например), можно в окончании добавить слова "и точка". изобретите логотип ....
отечественный продукт готов!
Немного юмора вам в ленту😄
Мне ваще пофиг чё там нарисовано! Главное что бы было чисто, тепло, сухо, функционально.....
Я как-то не очень замечаю рисунки: пришёл, упал, уснул! и точка )))))
Материал - очень важно. А рисунков я не вижу.