🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀 Сразу к делу.
Мельник показал своим знакомым 9 мешков с зерном, которые стояли, как показано на рисунке (1), и сказал:
Я загадаю вам загадку про эти мешки пшеницы. Заметьте, что по бокам стоит по 1 мешку, затем идут пары мешков, а посредине вы видите 3 мешка. Если умножить левую пару 28 на левый мешок 7, то получится 196, что и указано на средних мешках. Но если вы умножите правую пару 34 на правый мешок 5, то не получите при этом 196.
Задача состоит в следующем: переставить эти 9 мешков так, чтобы каждая пара, умноженная на своего соседа, давала трехзначное число, стоящее в середине.
Возможны варианты😉
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Владислав Савушкин, бизнес-эксперт.
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