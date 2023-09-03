🧠Пятничный мозгонапрягатель

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Мельник показал своим знакомым 9 мешков с зерном, которые стояли, как показано на рисунке (1), и сказал:

Я загадаю вам загадку про эти мешки пшеницы. Заметьте, что по бокам стоит по 1 мешку, затем идут пары мешков, а посредине вы видите 3 мешка. Если умножить левую пару 28 на левый мешок 7, то получится 196, что и указано на средних мешках. Но если вы умножите правую пару 34 на правый мешок 5, то не получите при этом 196.