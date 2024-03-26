✅Как одновременно разместить на экране два листа одной книги Excel?

Перетаскивать данные с одного листа в другой бывает необходимо. Например, чтобы из расчетных значений сделать таблицу с основными результатами или показателями. Такой формат работы не отличается удобством. Потому что приходится прыгать из одной точки пространства в другую. Из-за чего мы расходуем больше времени. Как же облегчить себе работу? Сейчас узнаете.

Все гениальное — просто. Чтобы одновременно видеть данные на разных листах одной книги Excel необходимо сделать так⏬

Вид⏩Новое окно⏩Упорядочить все

Рядом и Только окна текущей книги.

В итоге экран будет разделен вертикально на две части, в которых можно выбирать необходимые вам листы для одновременного отображения и работы.

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Экран с двумя листам можно разделить горизонтально, если вам так удобнее. Это можно сделать так⏬

Вид⏩Новое окно⏩Рядом⏩Синхронная прокрутка

Важный момент. Если вам необходимо, чтобы данные в листах прокручивались синхронно, то оставьте этот пункт активным.

Используете такие приемы или не знали о них? Пишите в комментариях

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.