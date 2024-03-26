✅Как одновременно разместить на экране два листа одной книги Excel?

Все гениальное — просто. Чтобы одновременно видеть данные на разных листах одной книги Excel необходимо сделать так⏬
Вид⏩Новое окно⏩Упорядочить все
В итоге экран будет разделен вертикально на две части, в которых можно выбирать необходимые вам листы для одновременного отображения и работы.
Экран с двумя листам можно разделить горизонтально, если вам так удобнее. Это можно сделать так⏬
Вид⏩Новое окно⏩Рядом⏩Синхронная прокрутка
Важный момент. Если вам необходимо, чтобы данные в листах прокручивались синхронно, то оставьте этот пункт активным.
Используете такие приемы или не знали о них? Пишите в комментариях
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии4
чудесно!!!!!!!!!! не знала
Полезный практический прием
Владислав, как всегда - актуалочка! Спасибо, не знала!
Ни дня без актуалочки😉Вчера прием по борьбе с инфо.зависимостью, сегодня Excel😉А сколько всего еще в переди🚀