🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀Найдите отличия на трех картинках.
Сколько отличий на картинке 1?
Сколько отличий на картинке 2?
Сколько отличий на картинке 3?
Кто справился со всеми заданиями?😉
❗Это пригодится
Как внедрить управленку на предприятии👈(тык)
Excel. Лайфхак👈(тык)
Владислав Савушкин, бизнес-эксперт.
Комментарии8
Мдя... наблюдательность и внимательность у меня не на уровне...
Вот возможность потренироваться😉
Страшнооо с кнопочками!
Пошла доискивать 10 отличие ))
Кнопочек бояться - мозги не напрягать😁Смелее, Виктория😉
ну вот, первую не доглядела))