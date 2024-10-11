Владислав Савушкин

🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

Надо найти отличия на картинках, но сколько отличий неизвестно. Давайте выясним!
🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀Найдите отличия на трех картинках.

Картинка 1.

Сколько отличий на картинке 1?

Проголосовали 6 человек
Картинка 2.

Сколько отличий на картинке 2?

Проголосовали 7 человек
Картинка 3.

Сколько отличий на картинке 3?

Проголосовали 7 человек

Кто справился со всеми заданиями?😉

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Владислав Савушкин, бизнес-эксперт.

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