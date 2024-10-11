Подписаться 🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия Надо найти отличия на картинках, но сколько отличий неизвестно. Давайте выясним! 213 просмотров 45 открытий 8 1 Поддержать

Салют, бизнес-сообщество🚀Найдите отличия на трех картинках. Картинка 1. Сколько отличий на картинке 1? 2 8 10 Проголосовали 6 человек Картинка 2. Сколько отличий на картинке 2? 5 2 3 Проголосовали 7 человек Картинка 3. Сколько отличий на картинке 3? 1 5 6 Проголосовали 7 человек Кто справился со всеми заданиями?😉 ❗Это пригодится Как внедрить управленку на предприятии👈(тык) Excel. Лайфхак👈(тык) Владислав Савушкин, бизнес-эксперт.