Владислав Савушкин
Саморазвитие

🧠Мозгонапрягатель. Найдите котиков

Замурчательное задание🐱
🧠Мозгонапрягатель. Найдите котиков

Салют бизнес-сообщество🚀

Найдите на картинке 26 котиков🐈Постарайтесь справиться за 60 секунд😉

❗Это пригодится

Прогнозирование. Актуально на 2025👈(тык)

Excel. Консолидация данных👈(тык)

Владислав Савушкин, независимый эксперт по стратегии и финансам. Подпишись👈(тык)

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