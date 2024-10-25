🧠Мозгонапрягатель. Найдите котиков

Салют бизнес-сообщество🚀
Найдите на картинке 26 котиков🐈Постарайтесь справиться за 60 секунд😉
Владислав Савушкин, независимый эксперт по стратегии и финансам. Подпишись👈(тык)
Салют бизнес-сообщество🚀
Найдите на картинке 26 котиков🐈Постарайтесь справиться за 60 секунд😉
Владислав Савушкин, независимый эксперт по стратегии и финансам. Подпишись👈(тык)
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии17
Ой, у меня 28 получилось... Кто-то лишний
У меня в глазах рябило, я их пересчитывала несколько раз) аж в паинте отметила красными кружочками, чтобы проще было)
Я так и делала, красненьким отмечала)))
я распечатала и маркером))
У меня так с первой декларацией по НДС было😄
Нашла) В 60 не уложилась) 70 ушло)
Ну по времени это практически со звездочкой задние😉
Спасибо) Нашла быстро. Не сложно было. Вот недавно с актом сверки разбиралась...
P.S. Котики очень понравились и картинка отличная. Такую бы на майку)
Её можно распечатать и использовать как раскраску-антистресс 😁
Точно! Лайфхак😉Два в одном получается
Так и сделала)) Буду раскрашивать
Ну как говорится - Это вам не это😏
Таааак! Бизнес-идея подъехала🚀
Вот такой еще вариант был