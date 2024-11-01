🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀
Сегодня легкое задание, чтобы поберечь силы. Ведь впереди еще один рабочий день😉
Найдите пятнадцать отличий
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Салют, бизнес-сообщество🚀
Сегодня легкое задание, чтобы поберечь силы. Ведь впереди еще один рабочий день😉
Найдите пятнадцать отличий
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии17
Нашла))
Добрый день.
А по каким признакам понятно, что мужик на картинке действительно бухгалтер, а не, допустим, юрист?))
Отличия нашла.
Вопрос интересный) Переадресую его Шедевруму😉
Спасибо, я ждала)))
Легкотня 😉
Ну чтобы силы на завтра остались😄
а завтра ещё одна задачка будет? Ведь завтра ещё одна пятница!
Это уж перебор будет😏Да и говорят, что завтра пятница ненастоящая)))
они обе не настоящие! И сегодняшняя и завтрашняя