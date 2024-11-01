Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Картинка на запрос — лысый бухгалтер с короткой бородой готовит борщ🍛Немного похож на автора.
🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀

Сегодня легкое задание, чтобы поберечь силы. Ведь впереди еще один рабочий день😉

Найдите пятнадцать отличий

Можно как раскраску использовать)

❗Это пригодится

Прогнозирование. Актуально на 2025👈(тык)

Excel. Консолидация данных👈(тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

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