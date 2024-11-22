Владислав Савушкин
Саморазвитие

🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀 Найдите 11 отличий на картинке

✅Глядь, как интересно

Ты гений! Проверь себя👈(тык)

Excel. Консолидация данных👈(тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

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