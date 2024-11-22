🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Салют, бизнес-сообщество🚀 Найдите 11 отличий на картинке
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Салют, бизнес-сообщество🚀 Найдите 11 отличий на картинке
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии9
Пока 10...
Еще не вечер😏
Вроде, все найдены, хотя по одному поводу меня терзают смутные сомненья...
Очень маленькая картинка нынче) Пока 5
Нууу не самая маленькая) Половину отличий уже разглядели😉
нашла вроде бы 11, но есть одно сомнение