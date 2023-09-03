🎯Гениальная бизнес-команда

Я — ужасный исполнитель, но талантливый мотиватор. Изобретательность и оценка - моя гениальность. Такие выводы я сделал после прочтения книги «Шесть гениев команды», Патрик Ленсиони.

Ну вот прям зашла, вовремя прочитал. Причем о ней я узнал только после прочтения другой его книги, которая более популярна. Про Пять пороков команды слышали практически все, кто заинтересован в построении эффективных бизнес-команд.