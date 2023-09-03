Владислав Савушкин
Управление персоналом

🎯Гениальная бизнес-команда

Я — ужасный исполнитель, но талантливый мотиватор. Изобретательность и оценка — моя гениальность. А что ты можешь сказать о себе?

Я — ужасный исполнитель, но талантливый мотиватор. Изобретательность и оценка - моя гениальность. Такие выводы я сделал после прочтения книги «Шесть гениев команды», Патрик Ленсиони.

Ну вот прям зашла, вовремя прочитал. Причем о ней я узнал только после прочтения другой его книги, которая более популярна. Про Пять пороков команды слышали практически все, кто заинтересован в построении эффективных бизнес-команд.

Как вы уже поняли, типология Ленсиони состоит из шести гениев или талантов:

Задумка

А что, если…Таким вопросом часто задаются люди с этим типом таланта. Можно ли найти более эффективное применение чему-либо? Возможно ли использовать это с большей продуктивностью?

Как можно догадаться, задавать вопросы — это фишка Задумщиков. Креативность и оспаривание привычного хода событий также отличают этот тип таланта.

Изобретательность

Люди с этим талантом получают удовольствие от того, что предлагают новые идеи и нестандартные решения. Творчество и инновационность - природный дар этих гениев.

Кого я представляю с набором таких характеристик?

Сегодня мы представим три абсолютно революционных проекта, сравнимых с Mac в 1984 году и iPod в 2001 году. Первый - это широкоэкранный iPod с тач-контролем. Второй - первый в своём роде мобильный телефон. Третий - это первое в своём роде портативное устройство для связи с интернетом.

Три вещи: широкоэкранный iPod с тач-контролем, революционный мобильный телефон и революционное мобильное устройство для связи с интернетом.

iPod, телефон и интернет-коммуникатор. iPod, телефон… Вы понимаете, да? Это не три разных девайса, а один. И мы зовём его iPhone.

Ну вы поняли, да?😏

Оценка

Интуиция, чуйка, селезеночный нюх. Даже при минимуме информации люди с этим талантом способны дать адекватную оценку ситуации или идеи.

Изобретательность: Продукция в этом цвете - будущий разрыв рынка, полстраны завалим.

Оценка: Этот цвет продастся под эффектом новизны. Продолжительных продаж по нему не будет, потому что это некрасиво. Материал для продукции - потенциальное складирование и заморозка денег.

Пять месяцев спустя

Изобретательность: Так, ладно. Пятнашка млн.руб. на складе. Что делать?🤔

Гальванизация

Отойдем от оригинала и назовем этот талант - Мотивация. Люди с этим типом таланта кайфуют от того, что способны сплотить коллектив, вести его к цели. Побуждать к действию, выполнению задач и реализации замыслов удается им с легкостью. И результаты их воздействия на членов команды в 9 из 10 случаев приводят к положительному результату.

Поддержка

Когда тебя замотевировали по самые пятки - тебе нужна поддержка. Люди с таким талантом подсознательно чувствуют (думаю, что это ключевое слово), что тебе нужна помощь и поддержка. Интересные субъекты. Вроде бы ничего не сделали, а человеку приятно, и он снова готов работать. Может это эмпатичная мотивация.

Доводка

Когда надо довести дело до конца, то нет никого лучшее, чем сотрудники с этим талантом. Им нравится делать дело (отсылка к сериалу Сверхестественное) и видеть результаты своей работы. Прекрасные исполнители, незаменимые шестеренки командного механизма.

Кто я?

Интересная типология, как вы считаете? На мою картину бизнес-процессов она ложится гладко. Интересно еще и то, что в работе мы чаще всего выполняем или нам приходится выполнять разные гениальные роли. И важно понимать, какие процессы придают вам сил, а какие отнимают энергию. По этому принципу вся гениальность делится на блоки:

Таланты. Дарят нам радость, вдохновение. Результаты при этом получаются отличными.

У меня это Изобретательность и Оценка.

Умения. Мы неплохо справляемся с задачами, при этом можно показывать отличные результаты, но на короткой дистанции.

Мои умения: Мотивация и Задумка.

Раздражители. Название говорит само за себя. Поддержка и Доводка – мои крептониты.

✅А как вы распределите свои гении? Пишите в комментарии.

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Обращайтесь за советом. Моя гениальность вам в помощь😉

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