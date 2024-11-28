✅️«Клерк» украл мой курс по Excel

Ну серьезно! Несерьезно столько тянуть и не запилить свой курс по Excel. Это я про себя. Пока кто-то думает — другие делают. Ну ладно, я еще сделаю свой курс. Но это уже будет совершенно другая история, а сейчас PRO Excel от «Клерка».

Это было лет двенадцать назад. Я решил уйти из бухгалтерии и откликнулся на вакансию Начальник планово-экономического отдела. Крутые обязанности, интересные задачи…в теории😏 На практике ни работодатель, ни я до конца не понимали, что нужно делать. Что считать, с чем сравнивать, где мы и куда движемся - вопросы крутятся в голове, но как их оформить? Поспрашивал у друзей-товарищей, и они мне сказали, что нужно работать с данными в Excel: ВПР-ить там, графики разные строить.

Я в этот момент

Ну и погнал я ковыряться в Excel

Начал ли я сразу мастером формул и повелителем сводных таблиц? Да хр… Енто не так! Для начала ознакомился с интерфейсом. Крутое слово, да? По факту просто тыкал во все вкладки и смотрел, что получается. Тратил много времени на ковыряние в интернете:

искал как писать формулы;

какие формулы для чего нужны;

условное форматирование – что ты такое?

фильтр, сортировка;

умная таблица.

Даже таблица умная, а я нет😀 Подумалось мне в тот момент, но как говорится — Глаза боятся, а Excel делает. Потихоньку, помаленьку начал разбираться. Даже коллегам стал помогать.

В то время как раз поднималась волна обучения и курсов. Ну я и решил запилить свой курс по Excel. Ну вот прям с основ, с базовой базы — как я сам шел. Времени это сэкономит людям — вагон! Если у меня это так и осталось в стадии разработок, то ребята из «Клерка» создали такой курс. Без шпионажа здесь явно не обошлось, где-то же они такую чертовски хорошую идею подсмотрели.

Excel и Google-таблицы с нуля до профи

Крус Excel и Google-таблицы с нуля до профи. Плюсы и минусы будут субъективны, но вот что я отметил:

Понравилось поэтапность наслоения знаний. От Куда тут тыкать, чтобы сохранить файл? до Это по-твоему ВПР? Дай покажу как надо!

Опытный ведущий курса.

Параллельно показывается как делать что-то и в Excel и в Google-таблицах. У меня в практике разделение по работе примерно 80 на 20. Поэтому про работу в гугл-таблицах узнать было особенно интересно.

Практические примеры — Куда и для чего тыкать.

Цена плюс-минус как у других курсов по Excel. Где-то дороже, где-то дешевле. Кто-то продает доступ на несколько месяцев и в моменте это кажется дешевле. В долгую тебе может понадобиться подсмотреть в шпаргалку, доступ к которой уже закрыт. Пользователю – минус, бизнесу – плюс.

Курс на 90% закрывает потребность в инструментах, которые вам понадобятся в работе.

Можно ли стать профи после этого курса? А где критерии профи? На «Клерк» ежемесячно заходят миллионы пользователей с разной подготовкой в Excel и Google-таблицах. Поэтому каждый сам сделает выводы о полезности после прохождения курса✅️

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.