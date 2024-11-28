✅️«Клерк» украл мой курс по Excel

Это было лет двенадцать назад. Я решил уйти из бухгалтерии и откликнулся на вакансию Начальник планово-экономического отдела. Крутые обязанности, интересные задачи…в теории😏 На практике ни работодатель, ни я до конца не понимали, что нужно делать. Что считать, с чем сравнивать, где мы и куда движемся - вопросы крутятся в голове, но как их оформить? Поспрашивал у друзей-товарищей, и они мне сказали, что нужно работать с данными в Excel: ВПР-ить там, графики разные строить.
Ну и погнал я ковыряться в Excel
Начал ли я сразу мастером формул и повелителем сводных таблиц? Да хр… Енто не так! Для начала ознакомился с интерфейсом. Крутое слово, да? По факту просто тыкал во все вкладки и смотрел, что получается. Тратил много времени на ковыряние в интернете:
искал как писать формулы;
какие формулы для чего нужны;
условное форматирование – что ты такое?
фильтр, сортировка;
умная таблица.
Даже таблица умная, а я нет😀 Подумалось мне в тот момент, но как говорится — Глаза боятся, а Excel делает. Потихоньку, помаленьку начал разбираться. Даже коллегам стал помогать.
В то время как раз поднималась волна обучения и курсов. Ну я и решил запилить свой курс по Excel. Ну вот прям с основ, с базовой базы — как я сам шел. Времени это сэкономит людям — вагон! Если у меня это так и осталось в стадии разработок, то ребята из «Клерка» создали такой курс. Без шпионажа здесь явно не обошлось, где-то же они такую чертовски хорошую идею подсмотрели.
Excel и Google-таблицы с нуля до профи
Крус Excel и Google-таблицы с нуля до профи. Плюсы и минусы будут субъективны, но вот что я отметил:
Понравилось поэтапность наслоения знаний. От Куда тут тыкать, чтобы сохранить файл? до Это по-твоему ВПР? Дай покажу как надо!
Опытный ведущий курса.
Параллельно показывается как делать что-то и в Excel и в Google-таблицах. У меня в практике разделение по работе примерно 80 на 20. Поэтому про работу в гугл-таблицах узнать было особенно интересно.
Практические примеры — Куда и для чего тыкать.
Цена плюс-минус как у других курсов по Excel. Где-то дороже, где-то дешевле. Кто-то продает доступ на несколько месяцев и в моменте это кажется дешевле. В долгую тебе может понадобиться подсмотреть в шпаргалку, доступ к которой уже закрыт. Пользователю – минус, бизнесу – плюс.
Курс на 90% закрывает потребность в инструментах, которые вам понадобятся в работе.
Можно ли стать профи после этого курса? А где критерии профи? На «Клерк» ежемесячно заходят миллионы пользователей с разной подготовкой в Excel и Google-таблицах. Поэтому каждый сам сделает выводы о полезности после прохождения курса✅️
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии44
Не совсем понял момент с доступом к курсу. Он закрывается через какое-то время или остаётся навсегда? Это принципиально важно для повторения материала.
У меня остался доступ ко всем курсам, которые я проходил на Клерке. Даже при условии того, что проходил я их с подпиской Премиум, а сейчас я без нее🤓
Про доступ я писал не конкретно про Клерк, а в целом по рынку: курсов про Excel много и у авторов разные подходы к предоставлению инфы. Кто-то дает доступ на 2-3 месяца, кто-то предлагает формат «купил - теперь он твой навсегда». Разные бизнес-стратегии.
Курс звучит перспективно! Приятно, что вы делаете упор на практику, а не просто на теорию.
Изучать Excel в теории - особый вид удовольствия 😃 Только практика! Только хардкор 🚀
Тоже можно сказать про ЛЮБУЮ науку, работу, вообще ЛЮБОЕ действо
а так... ну давайте на пианине сыграем, ни разу в жизни не видев пианины.
Теория без практики и практика без теории😏Что без чего может, а что не может существовать🤓
У меня в ВК была рубрика философская суббота😃
Вот это заголовок, Владислав! Мы тут в обморок все попадали!
Поддерживаю))), попадали!
Да че т у меня все заголовки слишком ми-ми-мишные какие-то😄Немного кликбейтности накинуть решил😏
Ну а в каждом заголовке есть доля правды))) Так что здесь еще надо разобраться! Провести независимое расследование
Сейчас еще заскриню в переписке про курс Управленка! Там была разрывная идея помню🚀
Чтобы потом заголовков таких не возникало😏
А вообще, мои гении это же Изобретательность и Оценка😎 Я оценил курс и изобрел вот такой заголовок😉 Теория о гениях команды на практике😎
Оченка классная и заголовок крутой))) Владислав, мы оценили!
Могу! Умею! Практикую😎