🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Сегодня вам надо найти семь отличий на картинках. Поехали!
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии11
Нашла 7 отличий с большим трудом. Не хотела бы я на такой пляж, ощущение. что это помойка рядом с морем. Для тренировки внимательности самое оно, наверное
Отлично!
Просто народ плотничком и волнами намыло ракушечек и звездочек))
и яблок намыло ))
Вот это скорее всего не намыло) Народ постарался.
Я пока только 6, хоть арбузные семечки считай
ракушку отметили? она у меня была последней
Спасибо, её то я и не заметила...
Сидела на зайцев ругалась, ну зачем арбузные корки разбрасывают, хрюшки такие)))
Нашла! 😀
Отлично!!!
Тоже нашла, уф)))
Так это ракушки? Я подумала, манты разбросали ))
Трээээш)))))))