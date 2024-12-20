Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель

Перед Новым годом предлагаю вспомнить лето, пляж, ну и немного напрячь мозги.
🧠Пятничный мозгонапрягатель

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Сегодня вам надо найти семь отличий на картинках. Поехали!

Кстати, кто побывал на морюшке в этом году? Делитесь в комментах😉

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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.

Анастасия Моисеeва

Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?

В современном бизнесе автоматизация финансовых операций становится неотъемлемой частью успешного управления. «1С:Бухгалтерия 8» — это ведущая платформа в России для автоматизации регламентированного и управленческого учета, которая подходит организациям любого масштаба. В данной статье мы подробно рассмотрим основные возможности этой программы.

Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?
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