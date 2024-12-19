Владислав Савушкин
Управленческий учет

🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Эксклюзивная управленка! Только на «Клерке»! Понимание того, сколько продукта может «переварить» рынок крайне важно для принятия управленческих решений. Например, о масштабировании бизнеса и экспансии в новый регион. Масштабироваться хотят многие, а вот возможность для дорогостоящего анализа рынка есть не у всех. Как же быть? Давайте разбираться вместе.
🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Сегодня мы будем определять емкость рынка межкомнатных дверей. Поехали!

Ёмкость рынка — это количество товаров, работ или услуг, которые могут быть куплены или оказаны в конкретной локации за переделённый период времени.

Теория закончилась — начинаем практическое занятие. Будем двигаться быстро, так что соберитесь и добавьте пост в Избранное, чтобы прокручивать на репите при необходимости.

Мы будем анализировать емкость рынка межкомнатных дверей. Для этого у нас есть данные о продажах по контрагентам с разбивкой по регионам.

🎯Далее нам понадобятся некоторые официальные данные и немного знаний и предположений из сферы вашего бизнеса. Для межкомнатки - это:

  • численность населения

  • среднее количество человек в семье

  • среднее количество дверей в домохозяйстве

  • период обновления межкомнатных дверей

Так как дверь — это товар не индивидуального пользования, то для аналитики используется понятие домохозяйство. Можно озадачиться и найти инфу по этому параметру по регионам, но мы сделаем проще и разделим численность населения на среднее количество человек в семье.

Среднее количество человек в семье будет отличаться от региона к региону. Я это понимаю, но мы и не боремся за точность копейка в копейку.

🎯Начинаем считать:

  • среднее количество домохозяйств умножаем на количество дверей в домохозяйстве

  • полученное значение делим на период обновления межкомнатных дверей (плюс-минус 7 лет или 84 месяца; для зубных щеток это будет три месяца по рекомендациям стоматологов)

🎯Мы уже почти на финишной прямой. Осталось проделать ряд несложных манипуляций:

  • разделим наши средние продажи в месяц на показатель обновления дверей в месяц по регионам (назвал этот показатель - представленность)

  • умножим показатель обновления дверей на среднюю стоимость продукта (емкость региона в рублях; пора уже к деньгами переходить)

  • добавим наши средние продажи в месяц в денежном выражении

Дальнейших манипуляций с данными может быть много и все они могут быть разные. Главное, что мы подсветили точки роста.

Можем прикинуть, что будет, если мы увеличим представленность по региону на 1%?

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Владислав Савушкин, антикризисный бизнес-эксперт😎

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В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

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Комментарии

11
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Я не поняла откуда берем период обновления межкомнатных дверей, есть справочники какие-то? У меня 13 лет стоят, менять не собираюсь пока. Однако задумалась 🙄

    И еще на решение об открытии доп представительства в регионе влияет количество конкурентов, да? Т.е. сколько сможем отнять теоретически?

    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      Я не поняла откуда берем период обновления межкомнатных дверей, есть справочники какие-то?

      Справочников нет) В среднем межкомнатная дверь лет 10-12 провисит. дальше может начаться деформация, но может и норм дальше висеть. Зависит от качества исполнения и конструктива. Ремонт могут делать чаще, ну и дверь меняют. Лет пять назад, когда делал такой анализ, находил данные, что ремонт и, соответственно, обновление межкомнатной двери происходит через семь лет, а входной - через 12-15. Сейчас к этим периодам можно смело года по 2-3 накидывать, а то и лет пять.

      У меня 13 лет стоят, менять не собираюсь пока. Однако задумалась 🙄

      О смене двери задумались?)

        • Владислав Савушкин
          Бизнес-эксперт

          Вот так вот) Мои посты становятся катализатором изменений! Ну как минимум заставляют задуматься))

          А за 13 лет ремонт делали, обои переклеивали? Если было и двери не меняли, то удачные двери, универсальные.

          • В Виктория
            Главный бухгалтер

            А за 13 лет ремонт делали, обои переклеивали?

            Делали небольшой, двери не меняли. Двери хорошие, даже и не думала, что их надо менять. Хотя у одной замок плохо защелкивается, его и думала поменять

            • Владислав Савушкин
              Бизнес-эксперт

              Сейчас по ценам на стройматериалы ремонт можно лет через 15 только сделать! Но двери, кстати, не так сильно подорожали. Так что может быть и стоит сейчас в них проинвестировать)

              А вообще межкомантку многие меняют потому что надоели. Но у всех разные возможности.

            • Блудный сын

              Хотя у одной замок плохо защелкивается, его и думала поменять

              Что за полумеры такие? нужно сразу кардинально делать, основательно! и мраморную колонну посреди зала не забыть, а в прихожей скульптуру Давида, руки Микеланджело, установить.

              Камин топить только кедровыми поленьями!