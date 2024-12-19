🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Сегодня мы будем определять емкость рынка межкомнатных дверей. Поехали!
Ёмкость рынка — это количество товаров, работ или услуг, которые могут быть куплены или оказаны в конкретной локации за переделённый период времени.
Теория закончилась — начинаем практическое занятие. Будем двигаться быстро, так что соберитесь и добавьте пост в Избранное, чтобы прокручивать на репите при необходимости.
Мы будем анализировать емкость рынка межкомнатных дверей. Для этого у нас есть данные о продажах по контрагентам с разбивкой по регионам.
🎯Далее нам понадобятся некоторые официальные данные и немного знаний и предположений из сферы вашего бизнеса. Для межкомнатки - это:
численность населения
среднее количество человек в семье
среднее количество дверей в домохозяйстве
период обновления межкомнатных дверей
Так как дверь — это товар не индивидуального пользования, то для аналитики используется понятие домохозяйство. Можно озадачиться и найти инфу по этому параметру по регионам, но мы сделаем проще и разделим численность населения на среднее количество человек в семье.
🎯Начинаем считать:
среднее количество домохозяйств умножаем на количество дверей в домохозяйстве
полученное значение делим на период обновления межкомнатных дверей (плюс-минус 7 лет или 84 месяца; для зубных щеток это будет три месяца по рекомендациям стоматологов)
🎯Мы уже почти на финишной прямой. Осталось проделать ряд несложных манипуляций:
разделим наши средние продажи в месяц на показатель обновления дверей в месяц по регионам (назвал этот показатель - представленность)
умножим показатель обновления дверей на среднюю стоимость продукта (емкость региона в рублях; пора уже к деньгами переходить)
добавим наши средние продажи в месяц в денежном выражении
Дальнейших манипуляций с данными может быть много и все они могут быть разные. Главное, что мы подсветили точки роста.
Можем прикинуть, что будет, если мы увеличим представленность по региону на 1%?
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Владислав Савушкин, антикризисный бизнес-эксперт😎
Дополняю бухгалтерский бизнес управленческим учетом⏩Сотрудничество
Комментарии11
Владислав, крутой анализ! И классная цыпа!🐥
Наталия, должен был прозвучать ответ - Как и все мои... - но не в этот раз) Слишком двусмысленно))
Ееее!
Что со смайлами?
Я не поняла откуда берем период обновления межкомнатных дверей, есть справочники какие-то? У меня 13 лет стоят, менять не собираюсь пока. Однако задумалась 🙄
И еще на решение об открытии доп представительства в регионе влияет количество конкурентов, да? Т.е. сколько сможем отнять теоретически?
Справочников нет) В среднем межкомнатная дверь лет 10-12 провисит. дальше может начаться деформация, но может и норм дальше висеть. Зависит от качества исполнения и конструктива. Ремонт могут делать чаще, ну и дверь меняют. Лет пять назад, когда делал такой анализ, находил данные, что ремонт и, соответственно, обновление межкомнатной двери происходит через семь лет, а входной - через 12-15. Сейчас к этим периодам можно смело года по 2-3 накидывать, а то и лет пять.
О смене двери задумались?)
Дверей. Да! )
Вот так вот) Мои посты становятся катализатором изменений! Ну как минимум заставляют задуматься))
А за 13 лет ремонт делали, обои переклеивали? Если было и двери не меняли, то удачные двери, универсальные.
Делали небольшой, двери не меняли. Двери хорошие, даже и не думала, что их надо менять. Хотя у одной замок плохо защелкивается, его и думала поменять
Сейчас по ценам на стройматериалы ремонт можно лет через 15 только сделать! Но двери, кстати, не так сильно подорожали. Так что может быть и стоит сейчас в них проинвестировать)
А вообще межкомантку многие меняют потому что надоели. Но у всех разные возможности.
Что за полумеры такие? нужно сразу кардинально делать, основательно! и мраморную колонну посреди зала не забыть, а в прихожей скульптуру Давида, руки Микеланджело, установить.
Камин топить только кедровыми поленьями!
За человека, который может себе такое позволить можно только порадоваться)
Смайлы работают, все ок!