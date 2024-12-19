🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Эксклюзивная управленка! Только на «Клерке»! Понимание того, сколько продукта может «переварить» рынок крайне важно для принятия управленческих решений. Например, о масштабировании бизнеса и экспансии в новый регион. Масштабироваться хотят многие, а вот возможность для дорогостоящего анализа рынка есть не у всех. Как же быть? Давайте разбираться вместе.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор Клерк, напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Сегодня мы будем определять емкость рынка межкомнатных дверей. Поехали!

Ёмкость рынка — это количество товаров, работ или услуг, которые могут быть куплены или оказаны в конкретной локации за переделённый период времени.

Теория закончилась — начинаем практическое занятие. Будем двигаться быстро, так что соберитесь и добавьте пост в Избранное, чтобы прокручивать на репите при необходимости.

Мы будем анализировать емкость рынка межкомнатных дверей. Для этого у нас есть данные о продажах по контрагентам с разбивкой по регионам.

🎯Далее нам понадобятся некоторые официальные данные и немного знаний и предположений из сферы вашего бизнеса. Для межкомнатки - это:

численность населения

среднее количество человек в семье

среднее количество дверей в домохозяйстве

период обновления межкомнатных дверей

Так как дверь — это товар не индивидуального пользования, то для аналитики используется понятие домохозяйство. Можно озадачиться и найти инфу по этому параметру по регионам, но мы сделаем проще и разделим численность населения на среднее количество человек в семье.

Среднее количество человек в семье будет отличаться от региона к региону. Я это понимаю, но мы и не боремся за точность копейка в копейку.

🎯Начинаем считать:

среднее количество домохозяйств умножаем на количество дверей в домохозяйстве

полученное значение делим на период обновления межкомнатных дверей (плюс-минус 7 лет или 84 месяца; для зубных щеток это будет три месяца по рекомендациям стоматологов)

🎯Мы уже почти на финишной прямой. Осталось проделать ряд несложных манипуляций:

разделим наши средние продажи в месяц на показатель обновления дверей в месяц по регионам (назвал этот показатель - представленность)

умножим показатель обновления дверей на среднюю стоимость продукта (емкость региона в рублях; пора уже к деньгами переходить)

добавим наши средние продажи в месяц в денежном выражении

Дальнейших манипуляций с данными может быть много и все они могут быть разные. Главное, что мы подсветили точки роста.

Можем прикинуть, что будет, если мы увеличим представленность по региону на 1%?

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Владислав Савушкин, антикризисный бизнес-эксперт😎

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