🧠Пятничный мозгонапрягатель. 2/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии11
Таксь, поищем
Картинка - вырви глаз)
Ждем-с результат))
Картинка, да... даже лейкопластырь на ней есть ))
Готово. Легко, потому что предметы совпадающего с исходником цвета. Больше времени ушло, чтоб файл скачать, открыть ))
Оперативность - ваше второе имя?)))
Хм. А можно выбрать какое-нибудь другое второе имя?
Естественно) Можно и без него обойтись!
Спасибо, отвлеклась хоть)
Легкотня)))
Да, сегодня на расслабоне можно было напрягать мозги)
Села злая, как собака, искать. Со злости всё за 20 секунд нашла.
Что-то сегодня все не с той ноги что-ли встали?)))
Чувство успокоения пришло?))))