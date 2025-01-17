Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 2/52

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🧠Пятничный мозгонапрягатель. 2/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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💯Это пригодится

Управленка. За пределами трех отчетов (👈тык)

Новые возможности Excel (👈тык)

❗Коллеги, подкидывайте интересные задания для Excel⏩Будем разбирать.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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