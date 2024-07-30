✅Excel. Новые возможности

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Звуковые эффекты

Устали от клацанья мышки при работе в Excel? Выход есть. Для того, чтобы разнообразить звуковое сопровождение рабочего процесса, делаем так: Файл⏩Параметры⏩Специальные возможности⏩Звуковое сопровождение событий

Можно выбрать два варианта мелодий: современная и классическая. Попробуйте оба😉

Продвинутый переводчик

Возможность переводить отдельные слова была в Excel давно.

Этот инструментарий доработали и теперь он неплохо справляется с целыми предложениями. Однако, работает не со всеми версиями. С крякнутыми особенно крякнуто. У кого получится - дайте обратную связь в комменты📢

Выделение/снятие выделения ячеек

Диапазон ячеек можно выделять с зажатой клавишей CTRL. Теперь можно без проблем снять выделение нескольких ячеек в таком диапазоне. Достаточно с зажатым CTRL выбрать мышкой ненужные для выделения ячейки.

Скрин этого процесса сделать оказалось сложнее, чем воспользоваться этими приемами. Поэтому вставлю свою подпись на Клерке

🎯Это полезно ТОП-3 приема Условного форматирования в Excel (👈тык)

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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом