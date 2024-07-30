✅Excel. Новые возможности

Звуковые эффекты
Устали от клацанья мышки при работе в Excel? Выход есть. Для того, чтобы разнообразить звуковое сопровождение рабочего процесса, делаем так: Файл⏩Параметры⏩Специальные возможности⏩Звуковое сопровождение событий
Продвинутый переводчик
Возможность переводить отдельные слова была в Excel давно.
Этот инструментарий доработали и теперь он неплохо справляется с целыми предложениями. Однако, работает не со всеми версиями. С крякнутыми особенно крякнуто. У кого получится - дайте обратную связь в комменты📢
Выделение/снятие выделения ячеек
Диапазон ячеек можно выделять с зажатой клавишей CTRL. Теперь можно без проблем снять выделение нескольких ячеек в таком диапазоне. Достаточно с зажатым CTRL выбрать мышкой ненужные для выделения ячейки.
Скрин этого процесса сделать оказалось сложнее, чем воспользоваться этими приемами. Поэтому вставлю свою подпись на Клерке
🎯Это полезно
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом
Комментарии3
Владислав, спасибо! Забрала в избранное!
Когда ищешь картинку для оформления поста, а Яндекс выдает тебе твои же картинки😄
Видео тут😉
В топчике)))