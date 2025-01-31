Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 4/52

Бухгалтеры, ищем предметы.
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 4/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами

Найдите предметы на картинке⏬️

ВНИМАНИЕ❗

Найти билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» можно здесь (👈тык)

💯Это пригодится

Главное в бизнесе - маржа (👈тык)

Excel. ТОП-5 полезных функций (👈тык)

Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Комментарии

21