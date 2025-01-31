🧠Пятничный мозгонапрягатель. 4/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии21
Пирога нет. ))
и зачем тогда всё это?
и зачем подвесили котов?
Там есть коты? Я вижу подвешеных медвежат игрушечных
Хм, а сразу и не подумаешь на косолапых) Коты самые настоящие, если не всматриваться.
Виктория, ждем пирог в рубрике Что ест бухгалтер? ))
Пирога не делала с праздников. Пельмени лепили на выходных ))
О, можно пост про пельмени - виды теста, начинки и т.д
Это можно, только получится к вечеру, если мне писать
Поддерживаю! Ждем-с)
Пельмени - это такие маленькие пироги
Нашла
Класс!
Но не пирог!))) Его точно нет 😄
Может пирог в коробке? ))
Пирог Шредингера?
Одновременно и пирог и чертовня кака-то? )))
При желании пирожок можно визуализировать в этом праздничном черно-белом безумии, врубив фантазию на максимум.
Ждем варианты))
Заметили, как птицы по-весеннему поют. С ума сходят от такой погоды.