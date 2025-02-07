Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 5/52

А не посчитать ли нам, уважаемые бухгалтеры?
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 5/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Чему равен знак вопроса❓

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Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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