🧠Пятничный мозгонапрягатель. 5/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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Комментарии44
Результат можно сразу писать или как?
Пишите)
23
У меня тож 15
Не, исправила
Владислав, тут какая то фигня или подвох?
Не может же быть так просто
Как видите не просто))) У всех разный результат
Ну если б так просто было, то какой это мозгонапрягатель?))
Таксь, господа, я заметила, голубя в кроссовках и двумя кулями изюму
Пересчитываю теперь )
О, он ещё и в кроссовках! Тогда 43
На главной картинке спойлер же))) 80% решения заспойлерил)
Крутой голубь! В конверсах рассекает
Да, крутой типан)
Итого ответов многовато, выбирайте:
Если не обращать внимания на того с/в чем голубь, то 15
Если считать обувь и кульки, как сложение, то 43
Если считать обувь и кульки, как умножение, то 405
Если считать обувь как умножение, кульки как сложение, то 125
и т.д.
Загадочная задачка
Накидали вариантов) Для меня варианта два: либо сложение, либо умножение кульков и кед (есть такое слово?) И сложение, и умножение голубей с обувью похоже на дичь)) Поэтому из двух выбираю наименьшее и складываю)
))
Голубь в кедах, это другое качество голубя, как то не очевидно, что это сложение, может даже деление или степень. "+" и "х" уже были использованы, не логично их заменять на другие знаки
А вот это логично, логично)
Ну если всё сложить то 48
Блин, там кед то один, 43 всё таки)))))
Подвохная фигня на внимательность)))))))
Сколько, сколько?))
43
Мой результат - 43
25
Маловато)
Без скобок норм. Со скобками было бы 40)