📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка

Как эффективно управлять сотрудниками на удаленке? Возможно ли такое в принципе и какие инструменты для этого нужны? Разбираемся на примере бухгалтерской фирмы.

Управление персоналом - это сложный процесс, согласны? Не всегда можно добиться эффективности от сотрудников, управляя ими на расстоянии вытянутой руки. А уж управление сотрудниками на удаленке…

Однако, вариант организации труда, при котором сто процентов сотрудников работают вне поля зрения руководителя, встречается нечасто. Чаще всего это комбинированный формат, гибридный. Часть персонала - в офисе, остальные - на удаленке. У такого варианта я вижу несколько минусов.

Минусы Пояснения Отсутствие ощутимой экономии Электроэнергия, канцуха. Не густо) Нарушение информационной логистики Для того, чтобы довести информацию до исполнителей теперь недостаточно просто сказать или зайти в соседний кабинет, подняться на соседний этаж. Задачи, требующие оперативного решения, могут растягиваться во времени. Потеря контроля Контроль выполнения задач требует дополнительных усилий и ресурсов Уменьшение командоориентировонности, выпадение из обоймы Коллектив со свременем может разделиться на удаленщиков и офисников.

Кто работает удаленно или руководит сотрудниками на удаленке - отзовитесь в комментах!

А есть ли плюсы у гибридной удаленки? Узнаете, посмотрев видео 👈 (тык)

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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом