📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка

Управление персоналом - это сложный процесс, согласны? Не всегда можно добиться эффективности от сотрудников, управляя ими на расстоянии вытянутой руки. А уж управление сотрудниками на удаленке…
Однако, вариант организации труда, при котором сто процентов сотрудников работают вне поля зрения руководителя, встречается нечасто. Чаще всего это комбинированный формат, гибридный. Часть персонала - в офисе, остальные - на удаленке. У такого варианта я вижу несколько минусов.
Минусы
Пояснения
Отсутствие ощутимой экономии
Электроэнергия, канцуха. Не густо)
Нарушение информационной логистики
Для того, чтобы довести информацию до исполнителей теперь недостаточно просто сказать или зайти в соседний кабинет, подняться на соседний этаж.
Задачи, требующие оперативного решения, могут растягиваться во времени.
Потеря контроля
Контроль выполнения задач требует дополнительных усилий и ресурсов
Уменьшение командоориентировонности, выпадение из обоймы
Коллектив со свременем может разделиться на удаленщиков и офисников.
А есть ли плюсы у гибридной удаленки? Узнаете, посмотрев видео 👈 (тык)
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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом
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