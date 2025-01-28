Владислав Савушкин
Управленческий учет

💯Пятиминутка. Управленческий учет

Приближается встреча выпускников. В чате класса начали вспоминать былое. Например, на уроках математики мы решали пятиминутки. Простые примеры, за которые по итогам недели получали оценку. Оценочную систему я еще продумаю, а задние попробуйте выполнить уже сейчас.
💯Пятиминутка. Управленческий учет

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Дано:

  • Предприятие ежемесячно реализует 500 единиц продукции по цене 550 рублей

  • Переменные затраты на единицу - 250 рублей

  • Операционка (постоянные затраты) - 120'000 рублей в месяц.

Определить:

Точка безубыточности, шт

Проголосовали 5 человек

Операционка увеличилась на 15%. Как изменилась точка безубыточности, шт?

Проголосовали 4 человека

Операционка не изменилась, но цену продукции уменьшили на 15%. Сколько дополнительных единиц продукции надо реализовать, чтобы сохранить прибыль (валовая-операционка)?

Проголосовали 4 человека

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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

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