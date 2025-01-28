💯Пятиминутка. Управленческий учет

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт , антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

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