💯Пятиминутка. Управленческий учет

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Дано:
Предприятие ежемесячно реализует 500 единиц продукции по цене 550 рублей
Переменные затраты на единицу - 250 рублей
Операционка (постоянные затраты) - 120'000 рублей в месяц.
Определить:
Точка безубыточности, шт
Операционка увеличилась на 15%. Как изменилась точка безубыточности, шт?
Операционка не изменилась, но цену продукции уменьшили на 15%. Сколько дополнительных единиц продукции надо реализовать, чтобы сохранить прибыль (валовая-операционка)?
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Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии6
Ничего необычного не находите?😏
DDS и баланс? вместо CF и BS?
Ну баланс-то еще ладно) Но DDS)))
ROA/ROE знают, то и баланс нужно былдо не по русски обозначить
Если уж по-англицки начали, то и продолжать надо в том же ключе, согласен)
С тестовыми заданиями справились?
66,7%, надо быть внимательнее(