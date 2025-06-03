💯Пятиминутка. Управленческий учет
Бухгалтер, трудоемкость считать умеешь? Проверь себя.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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На обработку детали затрачивается 9 минут. После контрольных замеров норму скорректировали до 7 минут. Как изменилась выработка?
По данным первой задачи определите изменение трудоемкости.
В 2024 году было выпущено продукции на 4'500 тыс.руб. В 2025 году выпуск планируется увеличить на 5%. Численность производственных рабочих в 2024 году составляла 550 человек. В 2025 году планируется сократить ее на 49 человек. На сколько %ов планируется увеличить производительность труда?
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Комментарии3
1 из 3. Грустный результат))
проблемы с процентами что ли? или в каком месте?
не особо нашёл что-то специфическое к этим страшным словам... Так... элементарная математика уровня среднего ученика третьего класса (по советской школе)
Ура! Все ответы верные!