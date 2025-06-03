ЦОК ОК Защита ПД 28.05 (3) Мобильный
Владислав Савушкин
Управленческий учет

💯Пятиминутка. Управленческий учет

Бухгалтер, трудоемкость считать умеешь? Проверь себя.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

✅Билет на Бухгалтерскую весну 2025 заждался тебя (👈тык)

На обработку детали затрачивается 9 минут. После контрольных замеров норму скорректировали до 7 минут. Как изменилась выработка?

Проголосовали 13 человек

По данным первой задачи определите изменение трудоемкости.

Проголосовали 14 человек

В 2024 году было выпущено продукции на 4'500 тыс.руб. В 2025 году выпуск планируется увеличить на 5%. Численность производственных рабочих в 2024 году составляла 550 человек. В 2025 году планируется сократить ее на 49 человек. На сколько %ов планируется увеличить производительность труда?

Проголосовали 11 человек

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

140 подписчиков 166 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

3

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум