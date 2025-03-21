🧠Пятничный мозгонапрягатель. 11/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1. Какая цифра спряталась за знаком вопроса?
2. Из треугольника на нас смотрит цифра … ?
3. Что-то не могу вычислить число под знаком вопроса, помогите!
Ответы можете писать сразу, только не спойлерите сразу логику😉
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии15
Коллеги, приходите напрягать мозги)) Владислав нас не жалеет и дал сложное задание😆 Кто уже справился?
Думается мне, что наши бухгалтеры уже настолько подготовлены, что для них нет сложных заданий))
Тыжбухгалте (стикер)
люблю такие задания, но уже сломала мозг расчетами)) то ли давно уже не упражнялась)))
Ну вы это, заходите почаще)) Место встречи изменить нельзя) Клерк, пятница, 11-11)))
Сложное) некогда)
во втором пункте - 9, остальное пока не дается))
то же самое, сходу 9, а с остальным надо подумать.
скорей бы обед)
Подзарядка?)))
время появится, а то бегают тут все, хотят чего-то )))
Действительно! Мозги спокойно напрягать не дают!!
Ну второе легкое, согласен)
Кстати! Мне ж тут вот что подогнали😉
Так что, бухгалтеры, держитесь! Будем напрягать мозги по ВИП-системе: внимание, интеллект, память😎