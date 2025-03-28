🧠Пятничный мозгонапрягатель. 12/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 7 отличий на картинках
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии29
7 нашла, теперь начинаю искать пирог!
у меня пока 5)
Обязательно найдёте, я уверена!
71% однако! Это неплохо))
Надеюсь, настоящий?) Под чертовски хороший кофе)))
На книжной полке? Там, где стоит чашка с кофе в дрип-пакете (ну, не чай же это, в самом-то деле!)?
Ессесссссно не чай)
Закрытый пирог с вишней + расстегаи с красной рыбой)
тут лучше чаю подать в красивых, костяного фарфора, чашках
С самовару?)
Восседая на террасе за большим, красного дерева столом)
Либо на широкой скамье в чайной беседке которая расположена на пригорке и с открывающимся видом на усадебное озеро и лесные просторы имения.
и большая вязка с баранками и сушками
с можжевеловыми веточками
А кости чьи?
какой такой пирог? 7 легко, а про пирог ничего не знаю.
Ооооооо! Я что-то не найду этот мозгонапрягатель. Закиньте, пожалуйста, кто найдет))
Не этот?
Неее) Там пирог непонятной формы был. Что-то из раннего Владислава было))))
Владислав, добрый день! Классное задание, пока 6 из 7
Наталия, приветствую!
Как и что?! Правильно! Как и все мои задания))))
я нашла все 7! Ура!
Отлично! выходные официально начались)))))))))