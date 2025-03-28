ЦОК КПП БСН 27.03 Мобильный
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. 12/52

Уверен, что Вы без проблем отличаете ставку ндс 0% и без НДС! А вот сможете ли вы найти отличия в задании? Проверьте себя!
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 12/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите 7 отличий на картинках

1️⃣Забирай финмодель (👈тык)

2️⃣Подписывайся на меня (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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