🧠Пятничный мозгонапрягатель. 17/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Вот и задание⏬
1️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
2️⃣Не чихуахуа ли ты менеджер? Проверь себя (👈тык)
3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии15
Сегодня легко) 1184 и 2035
Да, несложное...Но надеялся, что будет жестко😄
😂
Еееее))) Знал, что оценят😏
С заданием справились?
Так срятница ж! Какие задания?!)
Но полагаю, что
Судя по количеству участвующих, следующую "срятницу" надо перенести на понедельник.
"Срятницу" надо сделать именем нарицательным)
Я свою миссию выполнил) Мозгонапрягатель есть? Есть! Вход свободный как говорится)))
Давайте-ка отставим формализм!)
А то как в Думе. Закон есть? Есть! А получится администрировать-не получится, пофиг.
Ок))