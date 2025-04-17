🔞Ничихуахуа себе менеджер, страус и дельфин

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Идеальный менеджер муравей, залетная чайка и сутулая собака (с кем не бывает)😏 Первая часть подборки зашла (👈тык)
Сегодня предлагаю обсудить еще одну подборку.
🔥Гиена прям огненная
🐗Кабан - типичный поджигатель по Адизесу
🐶Чихуахуа - трээээш
🐎Эх, пони-пони
🐬Дельфина с муравьем - практически мифические менеджерские экземпляры (🐜 помните?)
Ну давайте рассказывайте кто у вас начальник?
А кто посмелее - признавайтесь сами-то на кого похожи?
1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык)
2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык)
3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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