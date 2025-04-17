🔞Ничихуахуа себе менеджер, страус и дельфин

Ну что? Познакомимся еще с одной подборкой менеджеров из животного мира? Погнали!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Идеальный менеджер муравей, залетная чайка и сутулая собака (с кем не бывает)😏 Первая часть подборки зашла (👈тык)

Сегодня предлагаю обсудить еще одну подборку.

🔥Гиена прям огненная

🐗Кабан - типичный поджигатель по Адизесу

🐶Чихуахуа - трээээш

🐎Эх, пони-пони

🐬Дельфина с муравьем - практически мифические менеджерские экземпляры (🐜 помните?)

Ну давайте рассказывайте кто у вас начальник? А кто посмелее - признавайтесь сами-то на кого похожи?

1️⃣Визуализация данных в Excel (👈тык) 2️⃣Не будь как сутулая собака (👈тык) 3️⃣Подписывайся на меня (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.