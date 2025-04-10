✅Дятел, осьминог и сутулая собака в менеджменте

Адизес со своей типологией менеджеров конечно хорош! Но менеджеры в этой статье просто шедевральны!!! Узнаете себя?

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Был у меня недавно серьезный пост про бизнес-команду (потом сделаете тык и почитаете). А сегодня давайте серьезно поговорим о менеджменте. Ну как серьезно?😏 Посмотрите на картинки с типами менеджеров и расскажите, кого чаще всего встречаете в естественно-офисной среде обитания😄

🐙Осьминог - типичный фаундер стартапа😄

🐧Чайка часто встречается, а вам?

🐊Варана редко встречаю, но зрелище забавное. Бедные сотрудники🙈

🐶Сутулая собака…бывает😏

🐜Просто делает дело!

Ну давайте рассказывайте кто у вас начальник? А кто посмелее - признавайтесь сами-то на кого похожи?

Будет еще один пост с картинками, так что в комменты продолжение не кидайте😏