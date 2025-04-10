✅Дятел, осьминог и сутулая собака в менеджменте

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Был у меня недавно серьезный пост про бизнес-команду (потом сделаете тык и почитаете). А сегодня давайте серьезно поговорим о менеджменте. Ну как серьезно?😏 Посмотрите на картинки с типами менеджеров и расскажите, кого чаще всего встречаете в естественно-офисной среде обитания😄
🐙Осьминог - типичный фаундер стартапа😄
🐧Чайка часто встречается, а вам?
🐊Варана редко встречаю, но зрелище забавное. Бедные сотрудники🙈
🐶Сутулая собака…бывает😏
🐜Просто делает дело!
Ну давайте рассказывайте кто у вас начальник?
А кто посмелее - признавайтесь сами-то на кого похожи?
Будет еще один пост с картинками, так что в комменты продолжение не кидайте😏
Комментарии12
Пару раз работала с чайкой, но чаще встречаются осьминоги и муравьи))
Муравьи красавчики) Просто делают дело!
Наверное с варанами и дятлами тяжелей всего
С варанами ваще трэээээш!
Сталкивались на работе?
Коллега такой есть) Может попросить что-то сделать и стоять смотреть, как я это делаю!
Ну что тут скажешь? - Я тоже люблю наблюдать за работой профи)))
может быть учится, что бы в следующий раз сделать самому.
ну и не зря есть
можно вечно смотреть на три вещи: горит огонь, течёт вода, как другие работают
Кстати, еще есть представители) На след.неделе обсудим!