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Владислав Савушкин

💥Новости на Клерке 15.07.25

11,63 - это много?! Цзяхуэй Ю. - через Э.
💥Новости на Клерке 15.07.25

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

А теперь новости😉

1️⃣А у тебя большой?

Я сейчас перечислю фамилии, а вы попробуйте угадать, что обозначают цифры рядом с ними.

  • Леонид Михельсон – 11,63

  • Илья Димов – 7,54

  • Алексей Тайчер – 5,55

Это не то, о чем можно было подумать😏 Речь идет о потенциальном НДФЛ у этих лиц. И все бы ничего, но единица измерения для цифр 💥млрд.руб💥

Я как бы ваще не понимаю, как это! НДФЛ 11,63 ярда?! А доход тогда какой?

2️⃣Жара пошла на спад

Главный метеоролог Видьфанд вещает:

Во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в столице составит 25-27 градусов, по области - до 29. Такая температура на 1-2 градуса выше нормы.

Рассказал погодопредсказатель.

Ночные температуры на этой неделе будут на уровне +15 градусов, заключил специалист. Ранее он предупреждал нас о грядущих ливнях☔

Как спасались от жары? Делитесь лайфхаками!

3️⃣Сколько, сколько?

Пока мы на Клерке обсуждаем внедрение ИИ-ассистента в консультациях, в мире происходит вот что.

Слева - Криштиану Роналду, футболист, за которого в 2009 году мадридский “Реал” заплатил 80 млн.долларов. Сейчас футболист зарабатывает 34'000 долларов…в час😏

Слева - Цзяхуэй Ю. Одна метафорическая организация выложила за него 100 млн.долларов за переход в OpenAI. Ну и как вы поняли, занимается он искусственным интеллектом. Такие дела🤓

✅Приколбюха на день

У кого так же?

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

140 подписчиков174 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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