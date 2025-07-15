💥Новости на Клерке 15.07.25
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
А теперь новости😉
1️⃣А у тебя большой?
Я сейчас перечислю фамилии, а вы попробуйте угадать, что обозначают цифры рядом с ними.
Леонид Михельсон – 11,63
Илья Димов – 7,54
Алексей Тайчер – 5,55
Это не то, о чем можно было подумать😏 Речь идет о потенциальном НДФЛ у этих лиц. И все бы ничего, но единица измерения для цифр 💥млрд.руб💥
Я как бы ваще не понимаю, как это! НДФЛ 11,63 ярда?! А доход тогда какой?
2️⃣Жара пошла на спад
Главный метеоролог Видьфанд вещает:
Во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в столице составит 25-27 градусов, по области - до 29. Такая температура на 1-2 градуса выше нормы.
Рассказал погодопредсказатель.
Ночные температуры на этой неделе будут на уровне +15 градусов, заключил специалист. Ранее он предупреждал нас о грядущих ливнях☔
Как спасались от жары? Делитесь лайфхаками!
3️⃣Сколько, сколько?
Пока мы на Клерке обсуждаем внедрение ИИ-ассистента в консультациях, в мире происходит вот что.
Слева - Криштиану Роналду, футболист, за которого в 2009 году мадридский “Реал” заплатил 80 млн.долларов. Сейчас футболист зарабатывает 34'000 долларов…в час😏
Слева - Цзяхуэй Ю. Одна метафорическая организация выложила за него 100 млн.долларов за переход в OpenAI. Ну и как вы поняли, занимается он искусственным интеллектом. Такие дела🤓
✅Приколбюха на день
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
Я не успеваю её ощутить, чтобы спасаться((
Караул! Горите на работе?
@Владислав Савушкин, мёрзну(
@Алейда, аааа! Великое кондёрное похолодание🥶
Рейтинг Forbes конечно. Ну и куда без Михельсонов
Трэш конечно...
Клерки, открываем новостной марафон! Комментим эти новости, добавляем свои! И просто общаемся😉
Всем замечательного вторника