💥Новости на Клерке 16.07.25

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣На чилле, на расслабоне

Два простых способа снять напряжение и стресс предлагает кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт. В июле бухгалтеру особенно актуально😏

Опустите руки под горячую воду и подержите так 2-3 минуты, и вы почувствуете, как напряжение отпускает. Горячая вода должна быть такой температуры, чтобы можно было максимально терпеть. Горячая вода улучшает микроциркуляцию, способствует расширению сосудов и расслаблению конечностей. А раз руки расслабились, то это будет способствовать общему расслаблению тела.

Сидя в офисе или дома (если работа удаленная), посмотрите в окно на синее небо. Когда глазу не за что зацепиться (нет облаков, домов в поле зрения и т. д.), в этот момент расслабляются мышцы глаза. Есть мнение, что, когда расслаблены глазные мышцы, расслабляются и другие мышцы тела. В целом же это способствует снижению напряжения и стресса.

Улыбнуло про воду😏Максимально терпеть…Советы должны были бороться со стрессом, а не провоцировать его😁

Клерки, а как вы справляетесь со стрессом и напряжением?

2️⃣Работа, я скучаю по тебе. Но это не точно…

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по работе во время отпуска, выяснили аналитики SuperJob. В исследовании участвовали 3 000 респондентов.

Чаще всего по работе скучают опрошенные с доходом до 50 000 ₽ - 24%. Респонденты в основном объясняют это тем, что они привыкли ходить на работу и им без нее скучно. Скучно без работы, серьезно?🤔 Женщины грустят по трудовым будням чаще мужчин: 24 против 19% соответственно. Россиянки поясняют, что устают готовить в отпуске, а еще скучают по коллегам.

Однако большинство опрошенных признались, что не думают о работе во время отдыха, потому что и от рабочей рутины нужно отдыхать😉

Клерки, скучаете по работе в отпуске? Только честно😏

3️⃣Что ты такое?

Помните хайп с платьем? ⏺Черное, 🔵синее, какие еще были варианты? Сейчас в сети новый бум! Все обсуждают, что изображено на картинке. Бухгалтеры, ваши варианты🔽

✅Приколюха на день

Бывает😏