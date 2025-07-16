💥Новости на Клерке 16.07.25
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1️⃣На чилле, на расслабоне
Два простых способа снять напряжение и стресс предлагает кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт. В июле бухгалтеру особенно актуально😏
Опустите руки под горячую воду и подержите так 2-3 минуты, и вы почувствуете, как напряжение отпускает. Горячая вода должна быть такой температуры, чтобы можно было максимально терпеть. Горячая вода улучшает микроциркуляцию, способствует расширению сосудов и расслаблению конечностей. А раз руки расслабились, то это будет способствовать общему расслаблению тела.
Сидя в офисе или дома (если работа удаленная), посмотрите в окно на синее небо. Когда глазу не за что зацепиться (нет облаков, домов в поле зрения и т. д.), в этот момент расслабляются мышцы глаза. Есть мнение, что, когда расслаблены глазные мышцы, расслабляются и другие мышцы тела. В целом же это способствует снижению напряжения и стресса.
Улыбнуло про воду😏Максимально терпеть…Советы должны были бороться со стрессом, а не провоцировать его😁
Клерки, а как вы справляетесь со стрессом и напряжением?
2️⃣Работа, я скучаю по тебе. Но это не точно…
Каждый пятый россиянин признался, что скучает по работе во время отпуска, выяснили аналитики SuperJob. В исследовании участвовали 3 000 респондентов.
Чаще всего по работе скучают опрошенные с доходом до 50 000 ₽ - 24%. Респонденты в основном объясняют это тем, что они привыкли ходить на работу и им без нее скучно. Скучно без работы, серьезно?🤔 Женщины грустят по трудовым будням чаще мужчин: 24 против 19% соответственно. Россиянки поясняют, что устают готовить в отпуске, а еще скучают по коллегам.
Однако большинство опрошенных признались, что не думают о работе во время отдыха, потому что и от рабочей рутины нужно отдыхать😉
Клерки, скучаете по работе в отпуске? Только честно😏
3️⃣Что ты такое?
Помните хайп с платьем? ⏺Черное, 🔵синее, какие еще были варианты? Сейчас в сети новый бум! Все обсуждают, что изображено на картинке. Бухгалтеры, ваши варианты🔽
✅Приколюха на день
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии21
Это у меня с начала недели какой-то тупительный падеж((
Бывает😉
@Владислав Савушкин, а куда делся тот импозантный турок, не помню как зовут?
@В Виктория, вот же он
Серкан Болат😏
Мычалки? ))))
Тупительный падеж - там Е или Ё ???
Может быть, может быть😏
Если задержаться в падЕже, то может произойти падЁж😄
Это типа заземлился?
Предлагаю лучше... закрыть глаза!
Не за что будет цепляться, всё расслабится.... Есть вероятность, что даже уснёшь! Вот это будет отдых! И глазам , и всему остальному!
Заводниться наверно😏
И пусть вся отчетность подождет😄