🧠Пятничный мозгонапрягатель. 30/52
Клерки, общий сбор! Сегодня простое задание на счет, просто надо быть внимательным...очень внимательным, видеть закономерности, логически мыслить и всякое такое😏
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Какое число спряталось за знаком вопроса❓
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
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Комментарии75
О Тор! Вроде в этом году выходят новые фильмы? Хотя, Локи и Железного человека там больше нет, какой смысл смотреть...
@Наталия Лукина, там ваще уже дичь какая-то...
@Владислав Савушкин, ну да, согласно. Хотя у меня все части Мстителей скачены
@Наталия Лукина, о, этот персонаж мне нравится больше Тора!
@Ирина Е, согласна на все 100%!
@Ирина Е, Локи хАрох, хАрош
Почему-то получилось 333...
@Ирина Е, у меня вообще 459.
@Ирина, обратите внимание на то, что на калькуляторах светится
@Ирина Е, там еще приколюхи ж есть😏
@Владислав Савушкин, да, лампочки тоже с интересностями))
@Ирина Е, ни кто не говорил, что будет легко
@Владислав Савушкин, всё равно легче, чем НДС для УСН
@Ирина Е, у меня тоже)
да там и лапочки по разному светятся!
@Ирина Е, пффф))
Я чемпион по проводкам среди небухгалтеров😎Я бы этому НДС все УСЭЭНЫ-то поотрывал бы😁
Ну а серьезно,намудрили) Да мен кажется лет через пять все по одному налогу будем считать и норм будет😏
@Arhimed0, энергосберегающие😉
@Владислав Савушкин, как не говорил?
Это кто пообещал?
Не надо учиться плохому у нашего правительства, а то мы все их обещания в последнее время на 300 делим)))
@Владислав Савушкин, 15 ответов!!!
Мне вспомнилось как когда-то давно, на первом курсе института, одной учителке приспичило тестиклу сделать на компе! Ну... в Бейсике.
Принцип простой: текст с вопросом, с предложенными несколькими вариантами ответов. Вариант вводится с клавиатуры, далее счётчик увеличивающийся на 1 при совпадении введённого ответа с правильным. Выставляемая оценка - по сравнению набранных баллов по диапазонам.
Улышала, что я кое-что про Бейсик знаю, по крайней мере "это" могу реализовать, попросила. Ну сделал... Там вся работа - сложнее это всё набить.
Ну так если это делал Я, то я конечно же знаю как сразу счётчик приравнять к нужному результату и можно.... вообще не отвечать!
Вы так же?
@Ирина, подловили, подловили) Ладно😄
@Arhimed0,
повезло просто😏
@Ирина Е, с калькуляторами вообще запуталась и с лампочками недоглядела 😚 хотела по-быстрому, ну как наши там, в ГД
@Ирина, во все ловушки попали кароч) Так и запишем😄
@Владислав Савушкин, ага, я сегодня рассеянная
@Владислав Савушкин, сравните с моим экспериментом, когда без чтения просто лишь бы ДВА СОСЕДНИХ счёта тыркнуть - получилось "ответить" на 21 вопрос!!!
ой не зря мне та бабушка институтская вспомнилась, ой не зря....
а что часы разные видели?
@Arhimed0,
Помню, Вы говорили про это.
15 выбил на знаниях (несколько пробных заездов было: 9/9, 12/12) и на том, что вопросы повторяются в новых играх (на автомате практически проводки ставил).
Так-то я еще кое-чего в бухгалтерии соображаю, просто не палюсь на этот счет😄Как минимум логика проводок, технические моменты 1с. Подтянуть всякие там новшества законодательства и ГлавГлав Бухом можно работать😄
У меня получилось 457
@Алиса, понимаю ход ваших мыслей)
@Алиса, как считали?