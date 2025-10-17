ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
Владислав Савушкин
Саморазвитие

🧠Мозгонапрягатель 41/52

Клерки, общий сбор! Сегодня два задания, но однотипные. Но ооооочень простые, но два. По просьбам трудящихся ищем отличия. Поехали!
Задания два, в каждом надо найти по 5️⃣ отличий.

Здесь 5

И здесь пять

Все отличия в налоговом администрировании 2026 года от 2025 разберем на Бух.Совете 2026. А их точно больше пяти, и все ооооочень важные. Ждем Вас😉

🔵УСН и НДС-2026: новые правила

🔵Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🔵Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🔵Налоговое планирование: оптимизация расходов

🔵ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

