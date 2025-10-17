🧠Мозгонапрягатель 41/52
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Задания два, в каждом надо найти по 5️⃣ отличий.
Здесь 5
И здесь пять
Все отличия в налоговом администрировании 2026 года от 2025 разберем на Бух.Совете 2026. А их точно больше пяти, и все ооооочень важные. Ждем Вас😉
🔵УСН и НДС-2026: новые правила
🔵Требования ФНС и ответственность бухгалтера
🔵Налоговая реформа-2026: изменения в налогах
🔵Налоговое планирование: оптимизация расходов
🔵ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
По 4 сразу) а остальные не могу найти