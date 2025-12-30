🧠Мозгонапрягатель 52/52

Клерки, общий сбор! Финальный босс-дичь 2025 и лайтовое задание 2026. Провожаем Старый и встречаем Новый год!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Провожаем Старый 2025 год🐍

Встречаем Новый 2026 год🦄

Клерки, кто чем сейчас занимается? Кидайте фотки в комменты