🧠Мозгонапрягатель 06/50
Клерки, общий сбор. Сегодня наш любимый схематоз.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Вычислите “знак вопроса”❓
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
Клерки, привет! Как дела? Что нового?
"самый классный день - это ЗАВТРА.
завтра мы все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим вредные привычки, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать после шести вечера...
но, блин, как не проснешься - постоянно СЕГОДНЯ..."
(с)