🧠Мозгонапрягатель 08/50

Задание❓

12 человек несут 12 буханок хлеба. Каждый мужчина несёт по 2 буханки, каждая женщина - по половине буханки, а каждый ребёнок - по четверти.

Сколько было мужчин, женщин и детей?