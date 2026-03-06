🧠Мозгонапрягатель 08/50
Клерки, общий сбор! Сегодня легкий мозгонапряг.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Задание❓
12 человек несут 12 буханок хлеба. Каждый мужчина несёт по 2 буханки, каждая женщина - по половине буханки, а каждый ребёнок - по четверти.
Сколько было мужчин, женщин и детей?
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии47
Боюсь без подсказок не справлюсь 😊
Опять посмотрю))