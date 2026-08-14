🧠Мозгонапрягатель 31/50

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти

Порог входа ниже, чем кажется — особенно если вы уже работаете с системой. Разбираем профессии 1С-разработчика и аналитика: чем занимаются, сколько зарабатывают — и с чего начать путь в IT.