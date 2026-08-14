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Владислав Савушкин
Бухгалтеры
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🧠Мозгонапрягатель 31/50

Клерки, общий сбор! Схематоз с монетками.

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🧠Мозгонапрягатель 31/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Управленческий учет для бухгалтерских фирм

❓Сколько монет❓

Если некоторое число монет расположить в виде квадрата, то 5️⃣ монет останутся лишними; если же сторону этого квадрата увеличить на 1️⃣ монету, то не хватит 8️⃣ монет.

Определите число раскладываемых монет

🧠Мозгонапрягатель 31/50

🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

150 подписчиков239 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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69.6K
Елена Макарова

Комментарии

16
  • A
    Almazzago

    Под квадратом подразумевается граница квадрата или целиком плоская фигура? Поясняю - в первом случае при стороне равной 3 потребуется 8 монет, во втором - 9.

  • Владимир

    Составил уравнение с х в квадрате, но решить не смог 😂. Методом подбора ответ найден)

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