🧠Мозгонапрягатель 31/50
Клерки, общий сбор! Схематоз с монетками.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅
❓Сколько монет❓
Если некоторое число монет расположить в виде квадрата, то 5️⃣ монет останутся лишними; если же сторону этого квадрата увеличить на 1️⃣ монету, то не хватит 8️⃣ монет.
Определите число раскладываемых монет
🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских фирм🎯
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Похоже, что в 2026 году бухгалтеры массово переквалифицируются в 1С-аналитиков, чтобы не только считать деньги, но и программировать их движение. Осталось только дождаться, когда искусственный интеллект начнет писать за них отчеты, а они будут наслаж