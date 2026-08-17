ИИ каждую неделю обещает заменить 9 из 10 бухгалтеров. Но мы знаем: бухгалтер, возникнув однажды, живет вечно. Я - Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом - разбираю новости об ИИ глазами бизнеса, а не разработчика, и оставляю только то, что действительно касается денег, людей и роста.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года. ✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅

1️⃣ИИ-модель Claude впервые уволила сотрудника

Стартап Andon Labs с марта 2026 года проводит эксперимент, в котором ИИ-модель Claude управляет реальными сотрудниками магазина Andon Market в Сан-Франциско.

Что произошло:

Claude уволил сотрудника за систематические опоздания - 17 из 23 смен он опаздывал.

Решение не было полностью автономным: человек-менеджер из Andon Labs должен был напомнить Claude свериться с должностной инструкцией (она "выпала" из рабочей памяти модели) и задать наводящие вопросы, прежде чем ИИ порекомендовал увольнение вместо очередного предупреждения.

Цитата CEO Andon Labs Лукаса Петерссона:

Если тенденция продолжится, думаю, очень скоро многие люди обнаружат, что работают на ИИ.

Показатели бизнеса: прибыль магазина упал со $100 000 до $61 186 за пять месяцев - отчасти из-за мягких и спорных управленческих решений Claude.

Уволенный сотрудник Феликс Карсон выразил скепсис насчет массового распространения ИИ-менеджеров:

Меня от этого тошнит, но я здесь, потому что мне нужна работа.

✅Показательный, но пока не самостоятельный пример. ИИ уволил человека только после подсказок живого менеджера, а качество его управленческих решений остаётся под вопросом.

Однако, лучше один раз попробовать, чем два раза вовремя. Началось…

2️⃣ТеДо (экс-PwC в России): исследование ИИ-агентов в российском бизнесе

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) представила исследование «ИИ-агенты: текущие реалии и перспективы в российском бизнесе».

Методология:

Глубинные интервью с руководителями крупных финансовых организаций: Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Яндекс Финтех, Яндекс Cloud, Точка Банк.

Опрос более тысячи представителей бизнеса из разных отраслей.

Ключевые выводы:

Несмотря на высокий интерес бизнеса к ИИ-агентам, практика их применения пока находится на ранней стадии.

Главная задача - создание корпоративной платформы ИИ-агентов, объединяющей ИТ-системы, управление данными и механизмы безопасности.

Роль сотрудника смещается от написания команд к проектированию мультиагентных систем и их архитектуры.

Критический фактор успеха - лидер , лично использующий технологию и готовый переосмыслить бизнес-процессы.

Для повышения автономности ИИ-агентов необходимы зрелое управление данными и семантический слой метаданных.

3️⃣ИИ не убьёт бухгалтерию, но может разрушить её бизнес-модель

CPA Practice Advisor, 12 августа 2026

Под угрозой не профессия бухгалтера, а классическая почасовая модель оплаты. ИИ уже выполняет нормативно-учётную работу (декларации, сверки, часть аудита) быстрее и дешевле человека - а именно за эти часы фирмы традиционно выставляли счета.

Ключевые факты:

Акции Accenture (международная консалтинговая компания) упали на 20% в июне 2026 года после сигнала, что клиенты «перестали платить за часы, как раньше».

Доля фирм, предлагающих консультационные услуги, выросла с 83% до 93% за год.

AICPA и CIMA включили трансформацию бизнес-модели в инициативу Rise2040.

✅Фирмам нужно переходить от «продажи готовых ответов» к «продаже правильных вопросов» - то, что ИИ пока не умеет. Пока…

4️⃣ИИ для бухгалтера в России: что умеет в 2026 году

Обзорный материал о применении ИИ-агентов в бухгалтерии российских компаний.

Ключевые тезисы:

55% компаний, автоматизирующих процессы с помощью ИИ-агентов, применяют их именно в бухгалтерии.

ИИ берёт на себя 30-40% операций первичного учёта.

Обработка документов ускоряется в 2-3 раза, автоматически обнаруживается 50-60% технических ошибок.

Подготовка ответов на запросы ФНС сокращается с 4-6 часов до нескольких минут.

ИИ не заменяет бухгалтера (выдыхаем): ответственность за соблюдение федеральных стандартов учёта остаётся на специалисте, спрос на профессионалов и зарплаты растут.

2026 год называют переломным: обязательный переход на машиночитаемые форматы (УПД 5.03, МЧД) делает первичные документы структурированными данными, что повышает эффективность ИИ-агентов.