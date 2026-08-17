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🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Владислав Савушкин
Нейросети и ИИ
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📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

ИИ каждую неделю обещает заменить 9 из 10 бухгалтеров. Но мы знаем: бухгалтер, возникнув однажды, живет вечно. Я - Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом - разбираю новости об ИИ глазами бизнеса, а не разработчика, и оставляю только то, что действительно касается денег, людей и роста.

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📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Управленческий учет для бухгалтерских фирм

1️⃣ИИ-модель Claude впервые уволила сотрудника

Стартап Andon Labs с марта 2026 года проводит эксперимент, в котором ИИ-модель Claude управляет реальными сотрудниками магазина Andon Market в Сан-Франциско.

Что произошло:

  • Claude уволил сотрудника за систематические опоздания - 17 из 23 смен он опаздывал.

  • Решение не было полностью автономным: человек-менеджер из Andon Labs должен был напомнить Claude свериться с должностной инструкцией (она "выпала" из рабочей памяти модели) и задать наводящие вопросы, прежде чем ИИ порекомендовал увольнение вместо очередного предупреждения.

  • Цитата CEO Andon Labs Лукаса Петерссона:

Если тенденция продолжится, думаю, очень скоро многие люди обнаружат, что работают на ИИ.

  • Показатели бизнеса: прибыль магазина упал со $100 000 до $61 186 за пять месяцев - отчасти из-за мягких и спорных управленческих решений Claude.

  • Уволенный сотрудник Феликс Карсон выразил скепсис насчет массового распространения ИИ-менеджеров:

Меня от этого тошнит, но я здесь, потому что мне нужна работа.

✅Показательный, но пока не самостоятельный пример. ИИ уволил человека только после подсказок живого менеджера, а качество его управленческих решений остаётся под вопросом.

Однако, лучше один раз попробовать, чем два раза вовремя. Началось…

📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

2️⃣ТеДо (экс-PwC в России): исследование ИИ-агентов в российском бизнесе

Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) представила исследование «ИИ-агенты: текущие реалии и перспективы в российском бизнесе».

Методология:

  • Глубинные интервью с руководителями крупных финансовых организаций: Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Яндекс Финтех, Яндекс Cloud, Точка Банк.

  • Опрос более тысячи представителей бизнеса из разных отраслей.

Ключевые выводы:

  • Несмотря на высокий интерес бизнеса к ИИ-агентам, практика их применения пока находится на ранней стадии.

  • Главная задача - создание корпоративной платформы ИИ-агентов, объединяющей ИТ-системы, управление данными и механизмы безопасности.

  • Роль сотрудника смещается от написания команд к проектированию мультиагентных систем и их архитектуры.

  • Критический фактор успеха - лидер, лично использующий технологию и готовый переосмыслить бизнес-процессы.

  • Для повышения автономности ИИ-агентов необходимы зрелое управление данными и семантический слой метаданных.

📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

3️⃣ИИ не убьёт бухгалтерию, но может разрушить её бизнес-модель

CPA Practice Advisor, 12 августа 2026

Под угрозой не профессия бухгалтера, а классическая почасовая модель оплаты. ИИ уже выполняет нормативно-учётную работу (декларации, сверки, часть аудита) быстрее и дешевле человека - а именно за эти часы фирмы традиционно выставляли счета.

Ключевые факты:

  • Акции Accenture (международная консалтинговая компания) упали на 20% в июне 2026 года после сигнала, что клиенты «перестали платить за часы, как раньше».

  • Доля фирм, предлагающих консультационные услуги, выросла с 83% до 93% за год.

  • AICPA и CIMA включили трансформацию бизнес-модели в инициативу Rise2040.

✅Фирмам нужно переходить от «продажи готовых ответов» к «продаже правильных вопросов» - то, что ИИ пока не умеет. Пока…

4️⃣ИИ для бухгалтера в России: что умеет в 2026 году

Обзорный материал о применении ИИ-агентов в бухгалтерии российских компаний.

Ключевые тезисы:

  • 55% компаний, автоматизирующих процессы с помощью ИИ-агентов, применяют их именно в бухгалтерии.

  • ИИ берёт на себя 30-40% операций первичного учёта.

  • Обработка документов ускоряется в 2-3 раза, автоматически обнаруживается 50-60% технических ошибок.

  • Подготовка ответов на запросы ФНС сокращается с 4-6 часов до нескольких минут.

  • ИИ не заменяет бухгалтера (выдыхаем): ответственность за соблюдение федеральных стандартов учёта остаётся на специалисте, спрос на профессионалов и зарплаты растут.

  • 2026 год называют переломным: обязательный переход на машиночитаемые форматы (УПД 5.03, МЧД) делает первичные документы структурированными данными, что повышает эффективность ИИ-агентов.

📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом💯

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

150 подписчиков240 постов

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Комментарии

15
  • Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт
    📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

    1️⃣ИИ-модель Claude впервые уволила сотрудника

    Сама идея внедрения ии в управление мне нравится, ниша таких агентов-управленцев кажется перспективной. Надо обстучать с нейронкой этот вопрос.

    📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

    2️⃣ТеДо (экс-PwC в России): исследование ИИ-агентов в российском бизнесе

    ...

    Критический фактор успеха - лидер, лично использующий технологию и готовый переосмыслить бизнес-процессы.

    Стая копирует вожака! Что-то вечно.

    📢ИИ уволил сотрудника. Началось...

    3️⃣ИИ не убьёт бухгалтерию, но может разрушить её бизнес-модель

    Вот здесь более глубоко мне кажется сидит мысль, что в перспективе поменяется рынок труда. Хардовые спецы начнут проигрывать спецам с меньшим опытом, но с умением писать правильные промты🤖

    Оставлю эти мысли здесь

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    вот так завтра она и директоров всех поувольняет!

    и собственника собственности лишит

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