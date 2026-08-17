📢ИИ уволил сотрудника. Началось...
ИИ каждую неделю обещает заменить 9 из 10 бухгалтеров. Но мы знаем: бухгалтер, возникнув однажды, живет вечно. Я - Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом - разбираю новости об ИИ глазами бизнеса, а не разработчика, и оставляю только то, что действительно касается денег, людей и роста.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерк». Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
✅Управленческий учет для бухгалтерских фирм✅
1️⃣ИИ-модель Claude впервые уволила сотрудника
Стартап Andon Labs с марта 2026 года проводит эксперимент, в котором ИИ-модель Claude управляет реальными сотрудниками магазина Andon Market в Сан-Франциско.
Что произошло:
Claude уволил сотрудника за систематические опоздания - 17 из 23 смен он опаздывал.
Решение не было полностью автономным: человек-менеджер из Andon Labs должен был напомнить Claude свериться с должностной инструкцией (она "выпала" из рабочей памяти модели) и задать наводящие вопросы, прежде чем ИИ порекомендовал увольнение вместо очередного предупреждения.
Цитата CEO Andon Labs Лукаса Петерссона:
Если тенденция продолжится, думаю, очень скоро многие люди обнаружат, что работают на ИИ.
Показатели бизнеса: прибыль магазина упал со $100 000 до $61 186 за пять месяцев - отчасти из-за мягких и спорных управленческих решений Claude.
Уволенный сотрудник Феликс Карсон выразил скепсис насчет массового распространения ИИ-менеджеров:
Меня от этого тошнит, но я здесь, потому что мне нужна работа.
✅Показательный, но пока не самостоятельный пример. ИИ уволил человека только после подсказок живого менеджера, а качество его управленческих решений остаётся под вопросом.
Однако, лучше один раз попробовать, чем два раза вовремя. Началось…
2️⃣ТеДо (экс-PwC в России): исследование ИИ-агентов в российском бизнесе
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) представила исследование «ИИ-агенты: текущие реалии и перспективы в российском бизнесе».
Методология:
Глубинные интервью с руководителями крупных финансовых организаций: Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Яндекс Финтех, Яндекс Cloud, Точка Банк.
Опрос более тысячи представителей бизнеса из разных отраслей.
Ключевые выводы:
Несмотря на высокий интерес бизнеса к ИИ-агентам, практика их применения пока находится на ранней стадии.
Главная задача - создание корпоративной платформы ИИ-агентов, объединяющей ИТ-системы, управление данными и механизмы безопасности.
Роль сотрудника смещается от написания команд к проектированию мультиагентных систем и их архитектуры.
Критический фактор успеха - лидер, лично использующий технологию и готовый переосмыслить бизнес-процессы.
Для повышения автономности ИИ-агентов необходимы зрелое управление данными и семантический слой метаданных.
3️⃣ИИ не убьёт бухгалтерию, но может разрушить её бизнес-модель
CPA Practice Advisor, 12 августа 2026
Под угрозой не профессия бухгалтера, а классическая почасовая модель оплаты. ИИ уже выполняет нормативно-учётную работу (декларации, сверки, часть аудита) быстрее и дешевле человека - а именно за эти часы фирмы традиционно выставляли счета.
Ключевые факты:
Акции Accenture (международная консалтинговая компания) упали на 20% в июне 2026 года после сигнала, что клиенты «перестали платить за часы, как раньше».
Доля фирм, предлагающих консультационные услуги, выросла с 83% до 93% за год.
AICPA и CIMA включили трансформацию бизнес-модели в инициативу Rise2040.
✅Фирмам нужно переходить от «продажи готовых ответов» к «продаже правильных вопросов» - то, что ИИ пока не умеет. Пока…
4️⃣ИИ для бухгалтера в России: что умеет в 2026 году
Обзорный материал о применении ИИ-агентов в бухгалтерии российских компаний.
Ключевые тезисы:
55% компаний, автоматизирующих процессы с помощью ИИ-агентов, применяют их именно в бухгалтерии.
ИИ берёт на себя 30-40% операций первичного учёта.
Обработка документов ускоряется в 2-3 раза, автоматически обнаруживается 50-60% технических ошибок.
Подготовка ответов на запросы ФНС сокращается с 4-6 часов до нескольких минут.
ИИ не заменяет бухгалтера (выдыхаем): ответственность за соблюдение федеральных стандартов учёта остаётся на специалисте, спрос на профессионалов и зарплаты растут.
2026 год называют переломным: обязательный переход на машиночитаемые форматы (УПД 5.03, МЧД) делает первичные документы структурированными данными, что повышает эффективность ИИ-агентов.
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом💯
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Комментарии15
Клерк, а че картинку в посте на главной не видно?🤔
Сама идея внедрения ии в управление мне нравится, ниша таких агентов-управленцев кажется перспективной. Надо обстучать с нейронкой этот вопрос.
Стая копирует вожака! Что-то вечно.
Вот здесь более глубоко мне кажется сидит мысль, что в перспективе поменяется рынок труда. Хардовые спецы начнут проигрывать спецам с меньшим опытом, но с умением писать правильные промты🤖
Оставлю эти мысли здесь
вот так завтра она и директоров всех поувольняет!
и собственника собственности лишит