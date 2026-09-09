📢Аплодисменты Куку!

Первого сентября 2026 года у одной компании сменился СЕО, главный исполнительный директор. Ну сменился и сменился. С кем не бывает, как говорится. Но есть нюанс. Эта компания - Apple.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. Управленческий учет для бухгалтерских фирм ✅Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года✅

Можно любить технику Apple, боготворить ее, ненавидеть, хейтить - сейчас не про это. Сейчас о роли личности в истории. Слишком глубоко в исторические дебри уходить не будем и остановимся на двух экс и нынешнем сео яблочного технологического гиганта.

1️⃣1997 – 2011 гг. Джобс!

Визионер, лидер, новатор, продукт… iPhone. Это была революция. Джобс не изобрел телефон. Он изменил способ взаимодействия с устройствами. Сейчас сложно представить управление мобильным девайсом без тач-скрина, без прикосновения к экрану. Это Стив Джобс.

Он изменил индустрию на десятилетия вперед. Попутно уничтожив Блэкберри и прочие кнопочные устройства. Это он создал бренд, за которым люди сутками стоят в очередях.

Это Apple. Это Стив Джобс!

2️⃣2011 – 2026 гг. Тим Кук.

Тим не пытался стать вторым Джобсом. Он остался Тимом Куком - про цифры, прибыль, операционную эффективность.

15 лет мир не видел революционных устройств. Это факт.

Однако! Под руководством Тима Кука компания первой в мире пробила капитализацию $1 трлн., $2 трлн., $3 трлн. Сейчас компания приближается к $4,7 трлн. Это космос! Это революционная операционная эффективность. Тим выжал из iPhone максимум!

При нём iPhone стал не отдельным устройством, а ядром целой экосистемы - Mac, iPad, Apple Watch, AirPods начали работать как единый механизм. Это главное достижение Кука: он выстроил не линейку продуктов, а систему, из которой клиенту становится всё труднее выйти.

Логика простая:

iPhone в кармане делает покупку AirPods почти неизбежной.

AirPods логично тянут за собой подписку на Apple Music.

Mac на столе синхронизируется со всем через iCloud.

Apple Pay превращает телефон в кошелёк.

Часы на руке подключают вас к слежению за здоровьем внутри той же среды.

При Куке Apple перестала продавать устройства по отдельности - она стала продавать привычку жить внутри своей экосистемы. То же самое произошло с сервисами: Apple Music, iCloud, App Store, Apple TV+, платежи и подписки выросли в самостоятельный, регулярный и предсказуемый бизнес.

Тим Кук принял одну из самых известных компаний планеты и сделал её одной из самых дорогих в истории бизнеса.

Браво, Тим!

3️⃣2026 - … Джон Тернус!

Мышление инженера, душа новатора и характер, чтобы вести за собой с честностью!

Так сказал Тим Кук о новом СЕО. Совет директоров назвал его «лучшим из возможных» преемников. Передача власти произошла.

Что по факту? Джону не позавидуешь:

iPhone все еще хорош, но вау-эффекта уже не вызывает

старт гонки ИИ Apple явно проспал

рынок ждет революционных решений…

Джон Тернус - новый СЕО Apple. Компания поставила не на того, кто умеет продавать чужую гениальность, а на того, кто умеет её создавать.

Ставки сделаны, ставок больше нет. Удачи, Джон!