🧠Мозгонапрягатель 35/50
Клерки, общий сбор! Ищем отличия.
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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Найдите 1️⃣1️⃣отличий
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Ураа! Пятница! Приходите разминать мозги!
Сегодня легко. Нашла всё!!!
Искать было приятно, котики, и опять же пирога не было)))