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Владислав Савушкин
Бухгалтеры
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🧠Мозгонапрягатель 35/50

Клерки, общий сбор! Ищем отличия.

115 просмотров20 открытий
4
🧠Мозгонапрягатель 35/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Найдите 1️⃣1️⃣отличий

🧠Мозгонапрягатель 35/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

154 подписчика248 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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