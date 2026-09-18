🧠Мозгонапрягатель 36/50
Клерки, общий сбор! Он вернулся...ПИРОГ!!!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
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