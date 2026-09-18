6+3 мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Владислав Савушкин
Читать 1 мин

🧠Мозгонапрягатель 36/50

Клерки, общий сбор! Он вернулся...ПИРОГ!!!

11 просмотров3 открытия
🧠Мозгонапрягатель 36/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Найдите предметы на картинке

🧠Мозгонапрягатель 36/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

155 подписчиков250 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Альфа Интеллект
Гражданское право (ГК РФ)

Регистрация товарного знака в 2026-2027 году: сколько стоит и как не потерять деньги из-за отказа

Базовые госпошлины от 35 000 ₽, сроки Роспатента, проверка названия до подачи и бухгалтерский учёт — показываем, где бизнес теряет бюджет и как снизить риск отказа.

2.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка