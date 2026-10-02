🧠Мозгонапрягатель 38/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. 💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲 Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Задание5️⃣

Заполните сетку 5 x 5 числами от 1 до 5, используя их однократно в строке и столбце и следуя указанным символам больше/меньше. Есть только одно верное решение😉