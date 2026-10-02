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Владислав Савушкин
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🧠Мозгонапрягатель 38/50

Клерки, общий сбор! Схематоз

2 открытия
🧠Мозгонапрягатель 38/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Задание5️⃣

Заполните сетку 5 x 5 числами от 1 до 5, используя их однократно в строке и столбце и следуя указанным символам больше/меньше. Есть только одно верное решение😉

🧠Мозгонапрягатель 38/50

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

155 подписчиков252 поста

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