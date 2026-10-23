🧠Мозгонапрягатель 41/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом. 💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲 Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Задание💯

Влад придумал способ шифровать шестизначные числа, состоящие из всех цифр от 1 до 6. Он придумал правило: для каждой цифры числа он записывает, сколько цифр справа от неё делятся на неё, а затем убирает само число. Например, если бы у Влада было число 123456, то он бы его зашифровал как 521000.

Какое число было зашифровано с помощью последовательности цифр ❓042010❓