🧠Мозгонапрягатель 41/50
Клерки, общий сбор! Разбираем схематоз.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Задание💯
Влад придумал способ шифровать шестизначные числа, состоящие из всех цифр от 1 до 6. Он придумал правило: для каждой цифры числа он записывает, сколько цифр справа от неё делятся на неё, а затем убирает само число. Например, если бы у Влада было число 123456, то он бы его зашифровал как 521000.
Какое число было зашифровано с помощью последовательности цифр ❓042010❓
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Один результат уже нашла)) а есть ли ещё - искать не хочется, хотя сходу можно ещё пару назвать...
512436
и потом начинается...
До Штирлица не дошла шифровка из Центра
Он прочёл ещё раз. Всё равно не дошла!
шифровальщики, блин.... Вот так сначала зашифруют, потом сами прочесть не могут!
Частенько в институте ситуация была. Лекцию чью-нить переписать возьмёшь - а там некоторые слова вообще прочитать не можно. Ну ладно: почерк у всех конечно разный, понять можно. Спрашиваешь его - чего вот тут написано?
Он смотрит, чего-то пытается сообразить. Долго что-то мычит. Но по итогу так и не прочёл!