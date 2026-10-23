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Владислав Савушкин
Управленческий учет
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🧠Мозгонапрягатель 41/50

Клерки, общий сбор! Разбираем схематоз.

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19
🧠Мозгонапрягатель 41/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Задание💯

Влад придумал способ шифровать шестизначные числа, состоящие из всех цифр от 1 до 6. Он придумал правило: для каждой цифры числа он записывает, сколько цифр справа от неё делятся на неё, а затем убирает само число. Например, если бы у Влада было число 123456, то он бы его зашифровал как 521000.

Какое число было зашифровано с помощью последовательности цифр ❓042010

🧠Мозгонапрягатель 41/50

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

156 подписчиков255 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
19
  • Ирина Е
    Специалист

    Один результат уже нашла)) а есть ли ещё - искать не хочется, хотя сходу можно ещё пару назвать...

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    🧠Мозгонапрягатель 41/50

    Влад придумал способ шифровать шестизначные числа,

    и потом начинается...

    До Штирлица не дошла шифровка из Центра

    Он прочёл ещё раз. Всё равно не дошла!

    шифровальщики, блин.... Вот так сначала зашифруют, потом сами прочесть не могут!

    Частенько в институте ситуация была. Лекцию чью-нить переписать возьмёшь - а там некоторые слова вообще прочитать не можно. Ну ладно: почерк у всех конечно разный, понять можно. Спрашиваешь его - чего вот тут написано?

    Он смотрит, чего-то пытается сообразить. Долго что-то мычит. Но по итогу так и не прочёл!

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