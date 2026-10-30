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Владислав Савушкин
Общество
Читать 1 мин

🧠Мозгонапрягатель 42/50

Клерки, общий сбор! Ищем предметы.

372 просмотра38 открытий
2
🧠Мозгонапрягатель 42/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.

Найдите предметы на картинке🔽

🧠Мозгонапрягатель 42/50
🧠Мозгонапрягатель 42/50

Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.

💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

155 подписчиков256 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
2
  • А
    Алейда

    Опять не было в уведомлениях((

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