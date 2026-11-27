🧠Мозгонапрягатель 46/50
Клерки, общий сбор! Ищем отличия.
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Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года.
Найдите 2️⃣0️⃣отличий
Владислав Савушкин, бизнес-консультант с живым интеллектом.
💲Управленческий учет для бухгалтерских фирм💲
Информации об авторе
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Когда ищешь задание и первое - это...
Ой, 20 отличий, это слишком много для меня. В свободное время может поищу