Продали аварийное здание вдвое дешевле кадастра: что грозит компании

К нам обратилась производственная компания, которая с советских времен работает в центре города. Территория у завода большая, и за последние годы вокруг нее выросли жилые кварталы. Переезжать предприятие не собирается: в центре ему удобно. Продукция по-прежнему востребована, а вот площади стали избыточными. Автоматизация и современные станки втрое сократили потребность в людях - и в цехах вместе с ними. Поэтому лишние корпуса компания постепенно продает. Один из таких объектов - двухэтажное здание площадью 1 000 м² в глубине заводской территории. Когда его впервые обследовали в 2017 году, специалисты признали конструкции аварийными, а физический износ оценили в 70%. Находиться внутри было опасно. Отдельного земельного участка под зданием нет: его еще предстоит выделить из общей территории.

Кадастровая стоимость здания - 80 млн ₽. Оценка независимого оценщика с учетом технического заключения дает около 20 млн ₽. Продали здание за 40 млн ₽, то есть вдвое дороже этой оценки: покупатель придумал, как усилить конструкции без серьезной переделки, и для него объект стоил больше, чем для любого другого инвестора. Через три месяца после регистрации сделки компании пришел запрос из инспекции: почему здание ушло за половину кадастровой стоимости?

Продавать дешевле кадастра закон не запрещает. Для организаций нет правила, по которому доход считают не ниже 70% кадастровой стоимости, - оно действует только для физлиц и только по НДФЛ (п. 5 ст. 217.1 НК). Но большой разрыв с кадастром для инспекции - повод проверить, не занижена ли налоговая база.