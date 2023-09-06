Кто и в каком случае должен размещать отчетность на портале ФГИС ЦС?

Разговор с одним контролирующим органом. Каким образом данные о компании попадают на ФГИС ЦС? Действительно ли за непредоставления отчетность будут штрафы? Кто сталкивался с подобными вопросами? Давайте обсудим.

Позвонили «ребята» с одной компании, начали разговор с подачи отчета на портале ФГИС ЦС.

Моя организация как раз введет деятельность по производству строительных ресурсов на территории нашей страны. Решил проверить информацию от ребят и позвонил на горячую линию, сказали несколько важных вещей:

Во-первых, штрафы за непредоставления отчетности планируют ввести уже в этом году.

Во-вторых, РИМ: реформа на завершающей стадии.Уже 49 Регионов уже перешли на ресурсно-индексный метод (РИМ).

В-третьих, нашёл у себя уведомление на старой забытой почте и запрос от Минстроя Краснодарского края, о просьбе разъяснить почему мы не предоставили отчет.



Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?