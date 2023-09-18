Запретить, нельзя продать. Как обезопасить свою квартиру от продажи мошенниками за 30 секунд?

Еще совсем недавно в какой-то момент могло оказаться, что ваша квартира вовсе и не Ваша уже! В какой-то момент государство стало бороться с такими «схемами», но такого рода сделки без ведома собственников все еще случаются.
С недавнего времени на «Госуслугах» стало возможно обезопасить себя от потери квартиры. Услуга «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия» позволяет регистрировать переход или прекращение права собственности только при личном участии его собственника.
Как подать заявление:
Подайте заявление. Это может сделать сам собственник или его законный представитель. У заявителя должна быть подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Понадобятся:
паспортные данные заявителя,
ИНН заявителя,
кадастровый номер объекта недвижимости.
Подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ».
Запись о запрете регистрации внесут в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня приёма заявления. Уведомление об этом придёт в личный кабинет. После этого Росреестр не будет рассматривать заявления от других людей без вашего участия.
После этого даже если будет предоставлена доверенность от Вашего имени (о который Вы даже и не знали), заключить сделку будет невозможно!
P.S. Снять такое ограничение также можно на «Госуслугах».
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