Если ты не копирайтер, но нужно что-то написать: ну очень простые правила про предложения

Продолжаем серию статей о том, как писать понятные тексты человеку, который никогда этому специально не учился.

В прошлый раз мы говорили об абзацах, а сегодня перейдём на следующий уровень детализации текста — к предложениям. Как обычно, обойдёмся без абстрактных «академических» правил: только простые и понятные советы, которые можно применить прямо сейчас и без подготовки.

В чём секрет хорошего предложения

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним избитое правило о слоне, которого нужно есть по кусочкам. Читателям сложно осилить сплошную портянку текста, поэтому на верхнем уровне мы делим его на подразделы, внутри — на абзацы, а далее на более мелкие «кусочки» в виде предложений. На этом-то шаге нам и понадобиться тот самый секрет, который звучит так: «одно предложение = ровно одна мысль». Мы как бы нарезаем непокоримую писанину на удобные дольки, каждая из которых — это законченная мысль.

Звучит, как что-то очевидное, но сложность заключается не в самом правиле, а в его применении. Есть ли чёткая граница, где заканчивается одна мысль и начинается новая? Как понять, что в одном случае мы перестарались и нарубили текст на обрывистые предложения, а в другом — растянули предложение, как резинку, потому что «мысль, вообще-то, ещё не закончена»? Рассмотрим нехитрые, но рабочие приёмы, которые помогут с этим разобраться.

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Как применять правило «одно предложение = одна мысль»

Прочитайте предложение на одном дыхании. Сделайте обычный вдох и прочитайте предложение вслух и с выражением. Если ещё не дошли до точки, а вам уже хочется сделать новый вдох — в предложении наверняка слишком много мыслей. Попробуйте разбить его на два так, чтобы каждое было комфортно читать на одном дыхании. Например:

❌ Мы уже перебрались через реку и начали разбивать лагерь, отдохнув всего несколько минут, пока ребята из красной команды яростно спорили друг с другом далеко на горизонте.

✅ Мы уже перебрались через реку и начали разбивать лагерь, отдохнув всего несколько минут. В это время ребята из красной команды яростно спорили друг с другом далеко на горизонте.

Посчитайте знаки препинания. Если в предложении их больше трёх, стоит задуматься о том, не разбить ли сложную конструкцию на несколько простых. Правило опасно применять механически и повсеместно: оно точно неуниверсальное. Однако в большинстве случаев обилие знаков препинания означает, что предложение кишит вводными словами и сложными союзами, — именно на таких элементах легко закончить одно предложение и начать новое. Как в этом примере:

❌ Она начала ругаться с оператором, чтобы получить деньги за сгоревшие бонусы, которые, кстати говоря, ей обещали ещё в прошлом месяце.

✅ Она начала ругаться с оператором, чтобы получить деньги за сгоревшие бонусы. Их обещали зачислить ещё в прошлом месяце.

Проверьте ритмичность предложений. В попытках уложить мысль строго в одно предложение мы можем машинально нарубить текст на незаконченные фрагменты одинаковой длины. Это не очень хорошо: текст станет монотонным, и читателю будет сложно удерживать внимание до конца повествования. Важно не впадать в крайность и помнить, что мысли бывают разными, — в том числе такими, которые выражаются в виде длинных предложений со множеством запятых. Отмерять каждое линейкой точно не стоит.

Идеальный текст содержит как длинные предложения, так и короткие. Такое чередование придаёт сообщению бодрости. Проверить предложения на ритмичность можно, прочитав их вслух: текст должен звучать, как ваша естественная речь при разговоре с коллегой, мамой или другом. Лучшая иллюстрация ритмичности — пример из книги Питера Кларка «50 приёмов письма»: