Напоминание для собственников и директоров: что изменилось с 1 сентября 2024 года

Что теперь обязательно

- Назначение нового директора

Решение (протокол или решение единственного участника) должно быть нотариально удостоверено. Нотариус сам подписывает и отправляет заявление в налоговую в электронном виде.



- Продление полномочий действующего директора

Формально это та же «смена» руководителя, поэтому продление срока работы директора также удостоверяется нотариусом.



Если в ООО два и более участника

Проводится общее собрание, оформляется протокол, а факт принятия решения нотариус фиксирует и удостоверяет.



Зачем это сделали

Новшество призвано сократить случаи рейдерских захватов: поддельный протокол теперь не «прокатит» — без нотариального удостоверения налоговая просто не внесёт изменения в ЕГРЮЛ.



Практические советы

Закладывайте время. На поиск свободного «окна» у нотариуса и подготовку протокола/решения уйдёт не один день.



Планируйте расходы. Удостоверение и электронная подача заявления оплачиваются отдельно.



Проверяйте Устав. Если срок полномочий директора короткий (1–3 года), стоит подумать о его увеличении, чтобы реже обращаться к нотариусу.



Собрания онлайн возможны, но заранее уточните у нотариуса формат и техтребования.