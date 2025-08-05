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Мария Серкова
Нотариат

Напоминание для собственников и директоров: что изменилось с 1 сентября 2024 года

Все чаще мне звонят клиенты, чтобы перепроверить слухи о «нотариальном барьере» при смене руководителя. Подтверждаю: с 1 сентября 2024 г. порядок действительно изменился.

Что теперь обязательно
- Назначение нового директора
Решение (протокол или решение единственного участника) должно быть нотариально удостоверено. Нотариус сам подписывает и отправляет заявление в налоговую в электронном виде.

- Продление полномочий действующего директора
Формально это та же «смена» руководителя, поэтому продление срока работы директора также удостоверяется нотариусом.

Если в ООО два и более участника
Проводится общее собрание, оформляется протокол, а факт принятия решения нотариус фиксирует и удостоверяет.

Зачем это сделали
Новшество призвано сократить случаи рейдерских захватов: поддельный протокол теперь не «прокатит» — без нотариального удостоверения налоговая просто не внесёт изменения в ЕГРЮЛ.

Практические советы
Закладывайте время. На поиск свободного «окна» у нотариуса и подготовку протокола/решения уйдёт не один день.

Планируйте расходы. Удостоверение и электронная подача заявления оплачиваются отдельно.

Проверяйте Устав. Если срок полномочий директора короткий (1–3 года), стоит подумать о его увеличении, чтобы реже обращаться к нотариусу.

Собрания онлайн возможны, но заранее уточните у нотариуса формат и техтребования.

Информации об авторе

Мария Серкова

Мария Серкова

Руководитель в ООО

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