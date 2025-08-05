Напоминание для собственников и директоров: что изменилось с 1 сентября 2024 года
Что теперь обязательно
- Назначение нового директора
Решение (протокол или решение единственного участника) должно быть нотариально удостоверено. Нотариус сам подписывает и отправляет заявление в налоговую в электронном виде.
- Продление полномочий действующего директора
Формально это та же «смена» руководителя, поэтому продление срока работы директора также удостоверяется нотариусом.
Если в ООО два и более участника
Проводится общее собрание, оформляется протокол, а факт принятия решения нотариус фиксирует и удостоверяет.
Зачем это сделали
Новшество призвано сократить случаи рейдерских захватов: поддельный протокол теперь не «прокатит» — без нотариального удостоверения налоговая просто не внесёт изменения в ЕГРЮЛ.
Практические советы
Закладывайте время. На поиск свободного «окна» у нотариуса и подготовку протокола/решения уйдёт не один день.
Планируйте расходы. Удостоверение и электронная подача заявления оплачиваются отдельно.
Проверяйте Устав. Если срок полномочий директора короткий (1–3 года), стоит подумать о его увеличении, чтобы реже обращаться к нотариусу.
Собрания онлайн возможны, но заранее уточните у нотариуса формат и техтребования.
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