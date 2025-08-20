Аренда: как не потерять преимущественное право на продление договора

На что обратить внимание арендаторам

проверяйте условия договора при его заключении и фиксируйте ключевые даты;

уведомление о продлении должно быть направлено строго в установленный срок;

допсоглашение необходимо подписывать заранее, а не в последний момент.

👉 Вывод: преимущественное право арендатора работает только при соблюдении всех формальностей.

А у вас были случаи, когда формулировка в договоре полностью изменила исход отношений с контрагентом?