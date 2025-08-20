Аренда: как не потерять преимущественное право на продление договора

📅 15.08.2025 арендатор получил по электронной почте проект допсоглашения, но без подписи арендодателя.
📅 Уже 20.08.2025 арендодатель направил письмо о том, что договор продлён не будет (окончание договора 31.08.2025).
Почему так?
В договоре было чётко прописано: за 3 месяца до окончания аренды арендатор обязан письменно заявить о своём намерении продлить договор. Этого сделано не было.
Проект допсоглашения без подписи — это лишь проект. Без подписи сторон он не имеет силы (ст. 433 ГК РФ и условия договора).
На что обратить внимание арендаторам
проверяйте условия договора при его заключении и фиксируйте ключевые даты;
уведомление о продлении должно быть направлено строго в установленный срок;
допсоглашение необходимо подписывать заранее, а не в последний момент.
👉 Вывод: преимущественное право арендатора работает только при соблюдении всех формальностей.
А у вас были случаи, когда формулировка в договоре полностью изменила исход отношений с контрагентом?
