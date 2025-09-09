Как соблюдать закон о персональных данных, если сотрудник работает из-за границы

Трудовой договор или ГПД?

Формально Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на заключение трудового договора с дистанционным работником за границей. Однако официальная позиция Минтруда и Роструда однозначна: такие договоры заключать не рекомендуется, так как работодатель не может обеспечить охрану труда в другой юрисдикции.

На практике компании чаще оформляют гражданско-правовые договоры (подряда или оказания услуг). Это снижает риски споров с контролирующими органами и лучше соответствует позиции ведомств.