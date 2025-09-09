ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Как соблюдать закон о персональных данных, если сотрудник работает из-за границы

Удалённая работа за пределами России давно стала реальностью. Но со вступившими в силу изменениями в законодательстве о персональных данных компании вынуждены искать баланс между удобством и соблюдением закона.

Доступ ≠ передача

Если сотрудник подключается к российскому серверу из другой страны и работает с базой данных, такая ситуация не признаётся трансграничной передачей. Персональные данные остаются внутри страны — важно лишь, чтобы сам сервер физически находился на территории РФ.

Хранение только в России

С 1 июля 2025 года введён запрет на хранение персональных данных граждан РФ на зарубежных ресурсах. Использование зарубежных облачных сервисов, CRM и файловых хранилищ теперь противоречит требованиям 152-ФЗ.

Передача за рубеж требует уведомления

Если данные действительно перемещаются в другую страну (например, передаются иностранному подрядчику), оператор обязан заранее уведомить Роскомнадзор. Это касается и разовых передач, и систематического обмена данными.

Трудовой договор или ГПД?

Формально Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на заключение трудового договора с дистанционным работником за границей. Однако официальная позиция Минтруда и Роструда однозначна: такие договоры заключать не рекомендуется, так как работодатель не может обеспечить охрану труда в другой юрисдикции.

На практике компании чаще оформляют гражданско-правовые договоры (подряда или оказания услуг). Это снижает риски споров с контролирующими органами и лучше соответствует позиции ведомств.

Что важно бизнесу

  • хранить и обрабатывать персональные данные исключительно на российских серверах;

  • предоставлять доступ сотрудникам за рубежом через российские системы;

  • при трансграничной передаче заранее уведомлять Роскомнадзор;

  • для работы сотрудников за границей использовать ГПД вместо трудовых договоров.

⚖️ Новые правила ужесточили ответственность за работу с персональными данными. Для онлайн-бизнеса документы и процессы по ПДн больше не «бумажки для галочки», а необходимый элемент защиты от штрафов и блокировок.

А вы сталкивались с ситуацией, когда ваш сотрудник работал из-за границы? Как оформили отношения — трудовым договором или ГПД?

Мария Серкова

