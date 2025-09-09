Как соблюдать закон о персональных данных, если сотрудник работает из-за границы

Доступ ≠ передача
Если сотрудник подключается к российскому серверу из другой страны и работает с базой данных, такая ситуация не признаётся трансграничной передачей. Персональные данные остаются внутри страны — важно лишь, чтобы сам сервер физически находился на территории РФ.
Хранение только в России
С 1 июля 2025 года введён запрет на хранение персональных данных граждан РФ на зарубежных ресурсах. Использование зарубежных облачных сервисов, CRM и файловых хранилищ теперь противоречит требованиям 152-ФЗ.
Передача за рубеж требует уведомления
Если данные действительно перемещаются в другую страну (например, передаются иностранному подрядчику), оператор обязан заранее уведомить Роскомнадзор. Это касается и разовых передач, и систематического обмена данными.
Трудовой договор или ГПД?
Формально Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на заключение трудового договора с дистанционным работником за границей. Однако официальная позиция Минтруда и Роструда однозначна: такие договоры заключать не рекомендуется, так как работодатель не может обеспечить охрану труда в другой юрисдикции.
На практике компании чаще оформляют гражданско-правовые договоры (подряда или оказания услуг). Это снижает риски споров с контролирующими органами и лучше соответствует позиции ведомств.
Что важно бизнесу
хранить и обрабатывать персональные данные исключительно на российских серверах;
предоставлять доступ сотрудникам за рубежом через российские системы;
при трансграничной передаче заранее уведомлять Роскомнадзор;
для работы сотрудников за границей использовать ГПД вместо трудовых договоров.
⚖️ Новые правила ужесточили ответственность за работу с персональными данными. Для онлайн-бизнеса документы и процессы по ПДн больше не «бумажки для галочки», а необходимый элемент защиты от штрафов и блокировок.
